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【生活智慧】為省用量加水稀釋洗潔精沐浴露　台食藥署稱恐滋生細菌變質

食用安全 16:16 2020/10/27

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台灣食藥署近日表示，民眾逕自加水稀釋產品，恐會影響沐浴露等產品品質。

每當洗潔精、沐浴露用到瓶底時，相信不少人為了不浪費，都會加水再作使用「用到盡」。不過，台灣食藥署近日表示此舉恐會令細菌滋生，本港皮膚科專科醫生陳厚毅更表示使用加水後的洗潔精、沐浴露等有機會感染真菌。

台食藥署：胡亂加水會令產品變質

據台灣食藥署日前在官網的闢謠專區指，市售的洗潔精、沐浴露等產品有一定的配方與成分，民眾逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能增加細菌滋生的機率，導致產品變質。

食藥署建議民眾在使用洗髮精、沐浴露及洗潔精等產品時仍應依照需求及使用說明正確使用。

同場加映，專家教授保養木廚具方法：

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皮膚科醫生：加水後應立即用完

據本港皮膚科專科醫生陳厚毅接受TOPick訪問時指，洗潔精、沐浴露、洗髮露加水後最好立即用完，不宜再分開多次使用，因為水裡面會有細菌。細菌、真菌不會在短時間內滋生，用到「見底」時，加水後應立即使用。

由於自來水本身含有細菌，加上洗水間環境潮濕，加水後放置一段時間，細菌、真菌滋生得很快。使用後有機會受感染，導致皮膚紅腫熱痛、發炎，並出現呈環狀的疹。使用已加水的洗髮產品，若受感染，有機會長出頭瘡及出現脫髮問題。

雖然產品含有防腐劑，但並非殺菌劑，細菌、真菌仍有機會滋生，而且加水後會減低清潔功效。

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責任編輯:羅嘉欣

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