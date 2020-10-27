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【閨密下午茶】沙田帝都聯乘瑞士品牌GLYCEL　推美顏燕窩主題high tea兼送護膚禮品 

休閒消費 15:45 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

沙田帝都酒店one+one cafe & bar聯乘GLYCEL推美顏「嚐燕．絮語」下午茶。（酒店提供）

沙田帝都酒店的one+one cafe & bar將與瑞士護膚品牌GLYCEL，推出矜貴的冬日限定「嚐燕．絮語」下午茶，主廚選用「養顏聖品」燕窩入饌，說不定用餐後不但皮膚變靚，人也顯得容光煥發。

凡享用兩位下午茶，每位顧客可免費獲贈GLYCEL尊貴體驗裝及現金電子禮券等贈品。（酒店提供）

由沙田帝都酒店的one+one cafe & bar與瑞士護膚品牌GLYCEL聯乘的冬日限定「嚐燕．絮語」下午茶，以GLYCEL人氣「HYDRO FIRM燕窩緊緻修護」系列作為靈感，主廚設計出多款加入了燕窩作為材料的鹹、甜美點，甜點包括燕窩馬卡龍、燕窩紅桑子白朱古力慕絲蛋糕、期間限定的草莓燕窩拿破侖、燕窩芝士撻及燕窩蛋白杏仁茶，款款精美吸引。

鹹點有鵪鶉蛋蟹肉柚子燕巢、煎帶子伴風乾茄及火炙三文魚壽司波等，充滿創意。（酒店提供）

多款甜點同樣加入了燕窩仍為材料。（酒店提供）

精選鹹點方面亦充滿創意，包括鵪鶉蛋蟹肉柚子燕巢、煎帶子伴風乾茄、炸蝦餅伴西瓜沙沙汁等等，還有吞拿魚牛油果番茄醋沙律及香氣撩人的火炙三文魚壽司波，賣相跟味道同樣一絕。

下午茶亦配有兩杯特色飲品，可選玫瑰拿鐵或洛神紅莓凍茶。（酒店提供）

下午茶亦配有兩杯特色飲品，可選玫瑰拿鐵或洛神紅莓凍茶。此外，凡享用兩位下午茶，每位顧客除了可免費獲贈GLYCEL尊貴體驗裝乙份，更可憑禮品換領卡於GLYCEL沙田分店兌換$200現金電子禮券乙張及全效升級版魚子極緻修護面膜乙片，以及享用燕窩高效緊緻修護療程乙次（總值HK$2,593*）。
 
one+one café & bar x GLYCEL「嚐燕．絮語」下午茶

推廣期：2020年11月1日至12月31日

供應時間：3:15pm-5pm（星期一至日）

價錢：原價$458、推廣價$408（兩位用，包括兩杯特飲）

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1樓

訂座電話：2694 3869

*燕窩高效緊緻修護療程只適用於年滿18歲或以上之GLYCEL女性新客戶
 
記者：Maria

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