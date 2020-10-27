《無聲》女主角陳姸霏初演長片入即圍女金馬獎　演被性侵聾啞少女反映社會問題

▲ 陳妍霏在《無聲》演出十分出色。

由真人真事改編，獲本屆金馬獎8項提名及被選為今年台北電影節開幕片台灣電影《無聲》，由新晉演員劉子銓、劉妍霏、韓國著名童星金玄彬等主演，在當地連續兩週末成為票房冠軍。

《無聲》由一班年青演員當中，片中女主角陳妍霏演技令人印象難忘。她拍《無聲》前只演過短片或MV，首次演出電影長片即成女主角，而今次出色的演技更令她獲本屆金馬獎「最佳新演員」的提名。

《無聲》導演柯貞年說：「第一眼看到姸霏時，覺得她就是我心裡想像的女主角貝貝。」

▲ 《無聲》根據台灣特殊學校性侵事件改編。

將聽障學生貝貝的開心、天真與痛苦展現得恰如其分，陳姸霏對於角色準備則說：「比起怎麼去演這個角色，其實比較像是怎樣去了解這個人，因此在演貝貝各種難過的戲的時候，我已經變成是貝貝本人了。」

陳妍霏與劉子銓在開拍前花了3個月時間學習手語，更在家不斷自發練習，務求將手語自然流暢地融入到戲中。

但妍霏表示最難不是手語，這次最大的挑戰是「溫度」， 因為電影拍攝時正值冬天。但戲中故事卻在夏天發生，其中有場泳池戲令她非常痛苦：「當時是在不到10度的狀況下於陽明山上拍攝這場水戲，浸在水中我不停發抖，但開拍的時候我必須全力忍住顫抖，更要露出燦爛的微笑，這對於怕冷的我來說非常困難。」

▲ 陳妍霏要在冬天捱凍拍落水戲。

此外，妍霏的貝貝這角色在戲中有多場被性侵及遭受欺凌的場面，不過原來妍霏小時亦曾受過排擠，以致她特別理解當中感受：「我和同齡的人不一樣，做的事可能不被理解，但年長朋友很輕易知道我在想甚麼。」

或許正是她渾然天生的孤獨感，讓導演柯貞年一開始確定她就是女主角，而妍霏於《無聲》的演出亦沒有令大家失望。