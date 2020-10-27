【英年早逝】前無綫監製錢國偉病逝終年58歲 患胰臟癌5月入院做手術

▲ 錢國偉因病過身。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉病逝，終年58歲。錢國偉今年5月傳出患上胰臟癌，曾入院切除膽手術。可是，錢國偉最近卻病情惡化之後入住養和醫院，延至今日下午逝世。

錢國偉曾製作《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《美女廚房》、《志雲飯局》等人氣遊戲及清談節目，以至大騷如《香港小姐》、《香港先生》，堪稱綜藝節目金牌監製。

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▲ 錢國偉早前曾傳患重病。(經濟日報圖片)

圈中人緣極佳

綜藝節目外，他亦監製電視劇集《當四葉草碰上劍尖時》、《盛裝舞步愛作戰》等。

另外，他執導電影《喜愛夜蒲》系列，以及為周星馳《美人魚》任執行導演。

在1998年開始分別參與古巨基、G.E.M.、鄭伊健、側田及雷頌德的演唱製作。

▲ 錢國偉跟太太是模範夫妻。(微博圖片)

錢國偉在2015年與港姐陳宛蔚結婚，在2018年2月誕下女兒Abby。

錢國偉在年前獲悉患上胰臟癌後，因不想好友如鄭伊健、陳小春等擔心，一直低調求醫，並推掉全部工作，直至早前健康有好轉，才讓好友知道患病，並積極抗病。

據悉，錢國偉曾到日本接受「免疫治療法」，可是因為新冠肺炎爆發，近半年未能再到當地繼續接受治療，日前病情惡化入院，進入半昏迷狀態，至今午最終不敵病魔。

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