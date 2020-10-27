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【逃獄兄弟】寒流龔港海邊10度下開工　張繼聰譚耀文以襪褲暖包暖身

娛樂 16:17 2020/10/27

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譚耀文、張繼聰、栢天男及張建聲要捱凍拍攝外景。

由譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演的新片《逃獄兄弟》將於12月上映，當中一場重頭戲是四個大男人以短打在赤柱海邊拍攝，適逢當晚寒流六港，氣溫急降近10度，四男出動法寶保暖，更齊齊展示打底用的Leggings，場面搞笑。

拍攝前一晚四人已知寒流襲港，阿譚、阿聰、Adam及阿聲一起商量保暖方法，最終四人於短褲內打底穿著leggings，每逢拍攝時就把leggings捲短，cut機後即捲長，務求減少腳部外露。

四位大男人以Legging打底。

另外劇組更準備火鍋，每逢轉機位打燈，好讓四人連同其他演員黃德斌、何珮瑜等一起打邊爐暖身。

張繼聰笑言經此一役，明白阿媽的道理，他說：「今晚大家明白了，原來遮住膝頭會暖好多。」

為了保暖，更貼滿暖包。

至於另一演員栢天男大爆劇組有提供暖包，自己於背部貼了三個，阿聰跟阿聲在笑劇組偏心之時，阿譚哥即自爆身上貼滿暖包，此時阿聰「心虛」說自己貼了兩個。

翌日阿譚、阿聰、Adam及阿聲再於操場取景時，則以打籃球做運動取暖，不停跑動，阿譚說：「我們幾個男人在此打波，直頭回想起以前讀書時打籃球的熱血！拍戲之餘還可以做運動取暖，一舉兩得。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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