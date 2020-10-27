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【親子好去處】4大隱世復古懷舊遊樂場　走入屋邨玩轉螺旋形鐵皮瀡滑梯【附交通詳情】

親子好去處 16:57 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

一同走入屋邨尋找隱世復古懷舊遊樂場。

70、80年代出生的孩子，那時社會上催谷孩子讀書的氣氛還未盛行，小朋友每每放學便與三五知己到遊樂場追逐遊玩。雖然當時遊樂場的設施簡陋，但卻是孩子們流連忘返的天堂。親子KOL暴龍媽媽近日遊歷香港僅有的復古懷舊遊樂場，與大家一同尋找回憶。

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，收集香港經過歲月洗禮的遊樂場，帶大家走入屋邨玩隱世復古懷舊遊樂場，懷緬過去外，還能了解以往的公園有何樂趣。

沙田廣源邨

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沙田廣源邨的螺旋形鐵皮瀡滑梯屬組合式設計，鐵皮瀡滑梯設在兩旁，小朋友需從中間的螺旋形樓梯走上，才能玩到刺激的滑梯。暴龍媽媽表示，由於滑梯設計較高，兒子暴龍哥爬上去有點害怕，

滑下來尖叫連連，後來愛上刺激感就狂玩。

交通：九巴 83K

青衣青泰苑

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青衣青泰苑這個遊樂場最有驚喜，除了在假山上設有依山而建一條鐵皮滑梯，還集合梅花樁、獨木橋和小山洞，考驗小朋友的體力和膽色。

交通：專線小巴 88A、專線小巴 407

青衣長安邨

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青泰苑走到附近的長安邨，在巴士總站上蓋的平台，設有懷舊紅黑色火車攀爬架，造型非常特別，充滿精力的小朋友可以一玩攀爬。而走遠多幾步到長安邨近停車場入口，還有懷舊氹氹轉，超復古。

交通：九巴 41A、新巴 948

大埔宏福苑

大埔宏福苑隱藏5條舊式鐵皮滑梯。（港台混血小暴龍Facebook）

而在大埔宏福苑則隱藏5條舊式鐵皮滑梯，分別設計成螺旋形、垂直式及木架搭建等。另外，遊樂場更設有特色蝸牛攀爬架及毛毛蟲攀爬架，非常可愛。不過，毛毛蟲攀爬架目前正在維修，暴龍哥未能一嚐當中樂趣。

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交通：九巴 71K、九巴 73 X

暴龍媽媽提醒，由於懷舊遊樂場的安全設計不及現今的遊樂場，地板較硬，玩耍時要注意安全。

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：梁節儀

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