衞生防護中心下月初展開「2020年度人口健康調查」　目標為1.65萬名15歲以上人士完成問卷

▲ 2020年度人口健康調查海報。（政府新聞網）

衞生署衞生防護中心將於11月初展開一項全港性的「2020年度人口健康調查」，收集本地人口的健康狀況、與健康有關的生活習慣及其他健康因素的最新資料，目標為16,500名15歲或以上的受訪者完成住戶問卷。



發言人指，「人口健康調查」採用橫斷面分析，對象為香港的15歲或以上陸上非住院居民，不包括訪港旅客、外籍家庭傭工和來自內地的雙程通行證持有人。調查會根據政府統計處的「屋宇單位框」抽樣訪問，分為住戶訪問以及身體檢查。



住戶訪問：

訪問員將到訪被選中的住戶單位，與單位內所有15歲或以上的合資格成員進行個人訪談。受訪者隨後會被邀請填寫一份自填問卷。

問卷除收集住戶資料和社會人口特徵外，亦涵蓋一系列健康資料，包括身體健康、心理社交健康、與健康有關的生活習慣，以及預防疾病措施。

身體檢查：

已完成上述問卷的受訪者將被抽選和邀請到指定體檢中心，接受進一步免費身體檢查，包括身體量度及化驗檢測。

受訪者將接受量度體重、身高、腰圍、臀圍，以及血壓；另會安排化驗檢測，測試受訪者的血脂、糖化血紅素和血糖、血色素、鐵質水平、病毒性肝炎，以及尿液中的鈉、鉀、肌酸酐和碘。

▲ 2020年度人口健康調查海報。（政府新聞網）

衞生防護中心會將化驗報告免費發送予受訪者，並聯絡化驗結果異常的受訪者，給予相關建議，提醒他們向醫生作適當跟進。是次調查的目標是為約7,900個住戶合共約16,500名15歲或以上的受訪者完成住戶問卷，而身體檢查的目標採樣人數則為約1,800名介乎15至84歲已完成問卷並同意接受身體檢查的受訪者。



發言人指，所有訪問員均會帶備由衞生防護中心與受委託的承辦商發出的「訪問員證件」以供查閱。市民如有懷疑，可於每日上午9時至晚上10時致電承辦商熱線（3900 1194）核實訪問員的身分。所有承辦商人員須確保所有受訪對象的資料均嚴格保密。



首次「人口健康調查」於2003/04年度進行，對上一次於2014/15年度進行。「2020年度人口健康調查」會繼續採用綜合調查方法，包含上述調查的元素。「2020年度人口健康調查」為政府作為對參與「健康城市合作計劃」承諾的一環，該計劃由全球七十個城市組成，以攜手防控非傳染病如癌症、糖尿病和損傷以拯救生命。

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責任編輯：郭詩詩