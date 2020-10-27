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【英年早逝】前無綫監製錢國偉胰臟癌病逝　醫生：晚期患者多只存活半年6大症狀需留意

醫生診症室 16:33 2020/10/27

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前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉，今年5月曾傳出患上胰臟癌入院，惟最近病情惡化不幸於今日下午（27日）病逝。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉，今年5月曾傳出患上胰臟癌入院，惟最近病情惡化不幸於今日下午（27日）病逝。事實上，胰臟癌因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，是本港第5號癌症殺手。台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘指出，患者被確診為晚期後，多數只能存活2至6個月。

胰臟癌為本港第５號癌症殺手

根據醫管局香港癌症資料統計中心的數據，在2017年香港十大致命癌症中，胰臟癌以690宗死亡病例排名第5位。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

而且胰臟腫瘤極具侵略性，以及對放射治療或化療反應不大等特質，都是造成胰臟癌治癒率相對較低的原因。

據台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘指，胰臟癌主要有以下常見的六大症狀，當中部份症狀會合併出現，或只出現某幾個：

  • 全身乏力倦怠
  • 體重下降
  • 食慾不振
  • 腹痛或上腹痛
  • 黃疸、尿色變深
  • 噁心

錢醫生指，前三個症狀因較常見，也較易被忽略。後三個症狀的出現率約佔60至70%，若同時出現，就要提高警覺。黃疸、尿色變深，若癌細胞長在胰臟頭部，位置接近膽管，會致阻塞性的黃疸，皮膚會變黃。另較少見的症狀是脂肪便、腹瀉、背痛。

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胰臟癌發病前的身體變化

此外，錢醫生亦表示胰臟癌在發病前身體會有三大變化的階段：

  • 第1階段 ( 胰臟癌診斷前30至18個月)：高血糖會先出現，漸漸上升；體溫也較高，此時身體組織還看不出有甚麼變化。
  • 第2階段( 胰臟癌診斷前18至6個月)：血糖會繼續上升，血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）慢慢下降；體重和皮下脂肪會漸漸減少；體重沒變化。
  • 第3階段( 胰臟癌診斷前6至0個月)：明顯消瘦，體重下降；大多數患者有高血糖；血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量均會減少。

誘發因素

  • 吸煙（約30%）：吸煙量愈多，時間愈長，風險愈高。
  • 高油脂飲食（約20%）：攝取過多飽和脂肪酸，加工或煙燻紅肉。高糖飲食：可致胰臟癌細胞病變；飲酒過多：可致慢性胰臟發炎，增加患胰臟癌風險。
  • 基因（約10%）：家族中有一位患胰臟癌，患胰臟癌風險增3至5倍；若有兩位，風險增至6倍；若有三位，風險則增至32倍。特定的乳癌基因（如BRCA2）、大腸癌基因，也會增加患胰臟癌風險。
  • 原因不明（約36%）：沒吸煙飲酒也有患胰臟癌風險，估計部份人長期壓力大致免疫力下降而增加風險。
  • 若有糖尿病、肥胖、胰臟水泡、胰臟發炎、大腸癌/大腸癔肉症，患胰臟癌風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣

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