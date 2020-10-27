中大成功研發「萬能墨水」　有望降低高性能晶片製作成本

▲ 用「萬能墨水」打印出來的圖案。（中大圖片）

現時高性能晶片之所以昂貴，主因是其製作困難和成本高。如以傳統方法製作，必先通過「旋塗光膠、定位、光刻、顯影、蒸鍍、電鍍、剝離」等工序，亦要用到各種複雜的器具。而以上情況有望因中大的新發明而有所改善。

中大最新研發出「萬能墨水」，所謂萬能墨水，其實是由不同的金屬鹽溶液加入半導體納米顆粒溶膠而成，這種「墨水」只要透過激光引發化學還原反應，即可合成作金屬納米顆粒。

顆粒會黏附並沉積在晶片基底，只要改變激光的聚焦點，便可選擇金屬納米顆粒沉積位置；墨水中的金屬成分亦可隨意調整，以配合不同晶片的應用。

有關技術之所以命名為「萬能墨水」，是因為製作的原材料之一是水墨畫墨水中常見的碳納米顆粒，其優點在於成本低、回收易、製作簡單。

負責研究的中大物理系助理教授楊森表示，新技術有兩大優勢，包括可以用多種材料製作複雜的圖案，增加晶片的應用範圍。另外，可以配合光學測量/量度儀器，以監控金屬結構在沉積過程的精確度和質量，促進未來的晶片工業發展，尤其是量子科技晶片生產方面。

新技術同時帶來其他方面的應用，例如修復電極、製作3D電路等。此外，基於其技術通用性，材料選擇將可更加多元化，有潛力在更多領域的工業上應用。中大團隊將繼續探討及發展此項技術。

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記者：陳梓蔚