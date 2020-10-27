【錢國偉病逝】Wilson患胰臟癌暴瘦30磅　鄭伊健仗義出醫藥費助好友抗病

▲ 錢國偉患病時得不少好友相助。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉病逝，終年58歲。錢國偉今年5月曾傳因胰臟癌入院切除膽手術，近日終病情惡化今日養和醫院逝世。有指錢國偉患病一直低調抗病，但身邊好友如鄭伊健、林曉峰等紛為好友醫藥費出錢出力。

錢國偉（Wilson）曾監製TVB《獎門人》、《香港小姐》、《美女廚房》、《志雲飯局》等皇牌綜藝節目（wilson），離開無綫後，兼任電影導演，又為鄭伊健、古巨基、薛家燕等籌備演唱會項目，工作應接不暇。

▲ 錢國偉因病過身。（經濟日報圖片）

【英年早逝】前無綫監製錢國偉病逝終年58歲 患胰臟癌5月入院做手術

但自去年八月，錢國偉將全部工作推掉，當時已有傳他當時已知患上胰臟癌，需要靜養醫病。

錢國偉在圈中有不少藝人朋汏，據知錢國偉因不想好友擔心，故一度隱瞞患病，經一年治療後，他有感病情好轉，才告知身邊朋友。

▲ 鄭伊健、林曉峰、錢嘉樂跟錢國偉是多年好友。（東星圖片）

出入須陳宛蔚攙扶

當時錢國偉已被拍到暴瘦超過30磅，出入須太太陳宛蔚攙扶。他亦向傳媒承認已入院做割膽手術。

據知錢國偉公開患病後，識於微時好友鄭伊健曾仗義支援藥費，並介紹名醫為錢國偉抗病，林曉峰亦常接載錢國偉看醫生。

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而Wilson另一好友曾志偉亦有相助，為錢國偉請請來自高僧贈以保命佛珠。

▲ 跟太太結婚5年。

錢國偉2015年跟前港姐陳宛蔚結婚，18年2月誕下女兒Abby。錢國偉患病期間，太太一直相陪丈夫出入醫院，現時錢國偉病逝，遺下兩歲女兒。