【恐怖燒傷】6歲女童玩搓手液引火上身　半邊臉遭嚴重燒傷每天穿壓力衣23小時

▲ 美國一名6歲女童日前使用搓手液時，意外臉部嚴重燒傷。

新冠肺炎疫情下，搓手液成為日用品之一，但使用時必須要遠離火種。美國一名6歲女童日前跟同伴玩耍時，其中一名朋友點燃打火機，令正在使用搓手液的女童臉部嚴重燒傷，現時每天有23小時需在臉上穿上壓力衣，以助撫平疤痕。

據《每日郵報》報道，美國俄亥俄州6歲女童Izabella Reaume日前使用搓手液時意外被燒傷。女童媽媽表示，事發時她正外出上班，女兒跟表親及鄰居正在庭院玩耍，期間孩子們將消毒搓手液四處噴灑，然後一個孩子突然點燃打火機，引來搶火事故。火勢一下燒到Izabella的臉上，由耳下至整個下顎被燒傷。

Izabella被緊急送院後，需剪開衣服清理傷口，當晚留院治療。所幸她不需進行皮膚移植，但就要每天由媽媽為她清洗兩次傷口，並需要更換紗布，同時每天長達23小時，臉上都要穿上壓力衣，以助撫平疤痕和癒合傷口。

媽媽形容，事發後Izabella很害怕看到自己，足足要在事發3個月後才敢照鏡。受疫情所限，Izabella暫時都是在網上上課，而她擔心自己的疤痕會被嘲弄，因此上課時也會把鏡頭關掉，讓其他人看不見自己。

媽媽見狀，每天也會告訴女兒她很漂亮，但女兒很多時也不相信自己：

這是非常令人心碎，我的女兒認為自己現在很醜。我每天都告訴她，她很漂亮，不需要別人長得一樣才是漂亮，但她很多時不相信我。

搓手液安全使用建議

皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，酒精搓手液屬易燃品，易燃程度視乎所含酒精百分比。一般鼓勵使用搓手液後，待雙手完全乾涸才接觸明火，以下是安全使用搓手液後的一些建議：

盡量不要接觸傷口，因可能刺激傷口，令皮膚更敏感發炎；

不要立即揉眼，因有可能灼傷眼睛，影響視力；

避免接觸嘴部四周，以免把酒精搓手液吞下肚。

而倘若家中孩子遭燙斗燙傷或翻瀉熱滾水，又應如何處理？香港紅十字會急救講師葉鳳儀女士，就曾示範為嬰幼兒進行輕微燒傷的急救：

用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺；

抹乾傷口；

用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口；

避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口。

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責任編輯：羅嘉欣