92名學生獲頒卓越獎學金負笈海外升學　逾三分一人選修STEM課程

▲ 楊潤雄表示，政府致力培育年青人成為對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。（楊潤雄fb影片截圖）

第6屆香港卓越獎學金計劃獎學金名單出爐！教育局今日公布已甄選92名傑出本地學生為第6屆香港卓越獎學金計劃獎學金得主，他們均在香港完成正規中學教育，包括修讀本地及非本地課程的學生，將入讀境外知名大學，當中72人升讀學士學位課程，20人則升讀研究院課程。

得獎者選修的學科遍及多個範疇，當中超過三分一人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程。其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學及社會科學等。

教育局局長楊潤雄表示，政府致力培育年青人成為對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代，獎學金計劃正培育人才重點項目之一。他相信同學們會好好珍惜得來不易的機會，汲取更多知識和經驗，豐富國際視野；他日學成歸來，一起努力建設香港。

香港卓越獎學金計劃在2014年11月推出，並自2019／20學年起恆常化。計劃旨在資助本地學生升讀境外知名大學，自計劃推行以來共有562名學生受惠。

今屆獎學金計劃競爭激烈，共有862名申請人競逐。教育局指，甄選程序仍在進行，其後或會再有申請人獲頒獎學金，有關得獎者名單已上載獎學金計劃網頁。

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責任編輯：陳子謙

