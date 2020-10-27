【淋巴癌】6歲女童關節痛8次送急症室查無病因　醫生以為扮病拖7個月始確診淋巴癌

▲ 6歲女童關節痛8次送急症室查無病因，醫生以為扮病，拖7個月始確診淋巴癌。

英國一名6歲女童因屁股、腿部出現刺痛，先後被送到急症室8次，均未發現問題，甚至被醫生以為她為了獲得獎勵而扮病，直至7個月後，女童臉上長出腫瘤，才被診斷為患淋巴癌。

根據英國《每日郵報》報道，今年6歲的Elizabeth自3月起就因髖關節劇痛被送入急症室，但經X光及抽血檢查，均未發現問題。但其後Elizabeth再因類似症狀多次入院。直至6月，Elizabeth臉頰上長出一個腫塊，醫生最初以為是牙齒問題，將她轉介至口腔顎面外科。

10月初，院方為Elizabeth進行磁力共振，發現她膝蓋5cm下的腿部骨骼異常，頭骨和下頷骨都有腫瘤，最終確診為罕見的「B細胞非何杰金氏淋巴癌」（B-Cell Non Hodgkin's Lymphoblastic Lymphoma），隨即展開預計為期2年半的化療。

報道指，Elizabeth於確診前7個月，下肢部位不斷出現疼痛症狀，但醫生一直找不到病因，更有醫生認為她只是假裝身體不適，「因看醫生後爸媽會給予她獎勵」。

Elizabeth的母親Emma對此感到非常沮喪，女兒在7個月期間沒有得到妥善的治療，又形容這是一段可怕的旅程。

我很生氣，7個月來我一直在努力抗爭，卻沒有人把它當回事。

目前Elizabeth正住院接受治療，媽媽Emma表示，抗病的旅程很漫長，他們正籌集資金，希望讓女兒在住院期間仍能上舞蹈課、玩遊戲，「讓她感覺自己的生活並沒有因化療而停止」。

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責任編輯：羅嘉欣