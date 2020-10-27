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【防疫措施】酒吧業歡迎每枱限4人營業至凌晨2時　料生意額可回升3成

社會 17:02 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

酒吧業歡迎港府放寬防疫措施，料生意額可回升3成。（經濟日報資料圖片）

港府周五（30日）起容許酒吧堂食時間可延至凌晨2時，每枱最多可坐4人，以及恢復現場表演。酒吧業表示歡迎，料料生意額可回升3成，業界擬增聘人手，為被解僱的國泰航空服務員給予希望。

港府公布，周五（30日）起食肆堂食人數放寬至6人；酒吧限4人一桌，堂食時間可延至凌晨2時，詳情即看：【下一頁】

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，政府放寬防疫措施，相信會為酒吧帶來多3成生意，令酒吧可以繼續健康發展，未來酒吧業會曾聘更多人手，希望有助紓解就業市場的問題，尤其希望能幫助最近被解僱之國泰航空服務員，給予他們一個希望。

他指，未來酒吧業都會繼續謹守「限聚令」要求，防止疫情再現酒吧群組，亦希望政府在留意業界自律及改善下，再逐步放寬其他有限度措施。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若錄3宗以上源頭不明個案須推強制檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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