【流感疫苗】藥廠賽諾菲稱供應本港批次與南韓不同　至今未接獲任何不良反應報告

▲ 醫管局在10月22日起分階段在公立醫院及門診，為合資格人士免費接種流感疫苗。（資料圖片）

南韓近日出現多宗懷疑與流感疫苗相關的不良反應事件，其中涉及一間於本港註冊藥廠賽諾菲（Sanofi）製造的流感疫苗。藥廠發言人表示，供應本港使用的流感疫苗全部批次，皆與南韓所使用的批次不同，又指自今年9月開始向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品之不良反應報告。

賽諾菲強調，進口香港的流感疫苗所有批次，均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐盟官方藥品管制實驗室檢驗認證，確保疫苗達到國際及本地之最高標準，以保障公眾的安全。

有關於南韓的疫苗相關事件，南韓疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會已進行審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯，也正式決定繼續進行流感疫苗接種計劃。

賽諾菲指，南韓所使用之賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批次僅分配給韓國市場使用，因此與香港銷售之流感疫苗批號完全不同。賽諾菲尚未發現在2020年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

對於新加坡政府暫停施打包括賽諾菲巴斯德在內的兩款流感疫苗一事，賽諾菲將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應。

賽諾菲表示，若接獲任何不良反應事件，將按照標準程序立即通知總部，並依法規通報香港衞生署，配合當局的調查及跟進工作。

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責任編輯：陳子謙