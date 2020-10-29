【新手媽媽】懷孕之苦不及湊初生B艱辛　新聞女神黃麗幗：無間斷餵奶掃風

▲ 新手媽媽黃麗幗今年7月誕下兒子，感覺懷孕時的痛苦不及照顧兒子的艱辛。

昔日的新聞小花黃麗幗（Ruby），去年與男友結婚，今年7月在疫情下誕下兒子「蛋黃仔」（Jacob）。在產房聽見兒子大哭2聲，聽到醫生說平安出生，Ruby不禁喜極而泣。但經歷餵哺母乳及照顧初生兒子後，她深明成為媽媽的勞累辛酸，腦海飄浮出「世上只有媽媽好」。

▲ Ruby表示，懷孕的辛苦不及誕子後照顧出生嬰兒辛苦。（湯炳強攝）

在Ruby懷孕時，身邊同期懷孕的主播們及朋友常分享懷孕心得，聽見選擇無痛順產的朋友望經歷誕子之痛，但最後卻因各種原因轉為剖腹產，Ruby聽見後心感驚慌，「我不想經歷兩種痛，不如我直接開刀吧！」

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懷孕辛苦不及照顧出生嬰兒辛苦

終於，在今年7月初，Ruby剖腹產誕下兒子，肚子上的傷口疼痛讓Ruby坐立不安，在坐月時變得懶惰。她那刻心想，雖然懷孕時辛苦，但最艱難的卻剛剛開始。作為新手媽媽，Ruby照顧初生嬰兒的生活勞累非常，兒子每隔2至3個小時便需要吃奶，她笑言，

剛餵奶掃風沒多久，BB哭起來，看看時間原來準備餵第二餐，根本就無間斷過，那時我覺得好辛苦。

除了照顧兒子辛苦，谷奶及泵奶也是一大難題。「卸貨」後，Ruby帶兒子到育嬰院打針，長時間在外時，她深感谷奶及泵奶的痛苦，

每天都計算好時間，幾點要泵奶，這是做媽媽最大的挑戰。

▲ Ruby懷孕時仍保持靚樣。（相片由受訪者提供）

望兒子有更多營養 忍餵哺母乳不適

為了讓兒子攝取更多營養，Ruby選擇餵母乳，在坐月期間喝不少湯水、雞精及進食其他補充品幫助上奶。不過，近身餵哺母乳非易事，在餵奶初期需與兒子互相磨合，Ruby有時感痛楚、不舒服，但為讓兒子得到做好的營養，她咬緊牙關堅持餵下去。



兒子扭計不吃人奶感傷心

然而，兒子有時候會扭計不吃人奶，Ruby大感頭痛，心裡也不禁難過起來，

我只想與兒子的關係緊密一點，增加聯繫，但最後他不想吃，我會有點傷心。

Ruby一度想放棄母乳餵哺，但與家人暢談後釋懷，「他還是BB，不想吃也不能強求，最重要是有營養。」

坐月後紮肚重塑身形

愛美的Ruby懷孕後體重大增近40磅，懷孕時每天都想早點「卸貨」，不但不想買衣服，更不想照鏡子，「出門入電梯，我經常安慰自己這是哈哈鏡，但我知道我自己根本就是肥。」由於Ruby剖腹產，短時間內不能進行激烈運動減肥，故她在誕下「蛋黃仔」2個月後便開始紮肚重塑身形。雖然紮肚要忍耐10日，且有不適感，但Ruby認為紮肚的成效大。「在不能做運動的情況下，紮肚對於剖腹產的媽媽來說十分有效。」

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新手媽媽即將重回職場

▲ Ruby坦言不會成為全職媽媽，希望將職場學會的知識，將來教導兒子。（湯炳強攝）

Ruby在離開TVB互動新聞台後，現於海通國際任職環球市場部高級副總裁，產假過後，Ruby會重回職場繼續擔任女強人。在臨近復工的日子，Ruby珍惜與兒子之間的互動，望增加母子的聯繫。她坦言自己不能成為全職媽媽，

我想透過工作多接觸不同的人事物，增擴眼界，將來能可教導兒子更多知識。但如果我留在家中照顧他，或許視野變窄。我不是虎媽，不會強迫兒子參加興趣班，只想他成為品格好的人，看事宏觀，懂得計劃將來。

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記者：黃存新、梁節儀