工程師涉城巴殺女友 死者住私樓被告因住公屋感自卑

▲ 工程師吳欣鍵涉於城巴上殺害女友，案件今於高等法院續審。(經濟日報資料圖片))

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及恐怕女友舉報他以兩人性愛片段作威脅，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審，案件今（27日）於高等法院續審。根據被告的精神及心理報告指出，被告與死者拍拖期間，會因為死者住私樓而他住公屋而感到自卑。被告於大學畢業時亦因薪水較同學少而感不滿，為增加收入而兼職工作。

涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

庭上今讀出多份關於被告的精神科及心理報告，綜合多份報告，被告的家人並沒有精神病史，被告曾向多名醫生透露，他曾有4名女友，最長的一段關係維持了1.5年，而每一任女友最終都因性格不合而分手。

其中心理學家於報告中指出，被告自信心低落，在學校及工作中的適應能力差，欠缺社交技巧。被告於2017年大學畢業時擔心自己的仕途，雖然他亦得到見習土木工程師的工作機會，但卻因薪水較同學少2,000至3,000元而感到不滿意，為增加收入而兼職工作。被告又因為死者居住私樓，而他只是居於公屋而感到自卑。

而私人執業的精神科醫生黃以謙則於報告中指出，被告透露他與第一任女友拍拖期間，曾擔心因召妓而感染性病，雖然其測試結果為陰性，但他仍不時感到憂慮，被告更因此而誤信友人答應替他購買治療性病的藥物，卻被友人騙去3萬元，而由於他未有按友人要求支付6萬元，因此再遭友人威脅會向其寓所淋紅油。

被告其後再與第二任女友拍拖，但關係僅維持兩、三個月，被告當時經常擔心遭女友背叛，無時無刻均透過社交媒體監視女友行蹤。被告又擔心會在時鐘酒店感染性病，因此經常洗手，若然無法洗手就會感到不適。被告於2016年與第三任女友拍拖，被告亦非常擔心女友出軌，更因此與女友互相以自殺威脅對方。

至於其第四任女友，即本案死者，被告則透露他非常愛死者，亦覺得死者很吸引，因此擔心死者參加大學迎新營時，「有男仔會心懷不軌」。後來死者因為不被信任而提出分手，被告即萌生自殺念頭，隨後便發生於2017年9月4日，在街上醉倒後被送院的事件。

多份報告又指出被告表示對於案發經過沒有記憶，黃於報告中指，當被告看到拍得案發經過的城巴閉路電視片段時，被告表示他亦無法解釋其行為，只表示覺得「好兇殘、好血腥」，他從來沒有想過要傷害他人，被告又估計案發時「比刀以死相脅，如果Annie（死者）要分手，驚佢唔要我，可能個人嘅情緒失控。」黃認為被告或患有強逼症、邊緣人格障礙及病態嫉妒，但病態嫉妒並非精神病的一種，亦不會影響其判斷力等。

青山醫院顧問醫生廖清蓉則於報告中指出，被告曾透露，他每隔兩、三個月就會去抽血驗性病，亦避免與家人一同洗衣服，每次接觸公共場所後均會以酒精清潔雙手。報告中又指被告曾披露他與其中一任女友拍拖期間，曾發現女友的whatsapp 最後上線時間為零晨4時，查問下女友承認前一晚與男性友人聚會，被告擔心兩人之間曾發生性行為，於是要脅要將女友的壞歷史告知其家人等，女友將事件報警，被告當時一度被捕。

另外，為死者驗屍的法醫賴世澤今供稱，死者全身有約30道刀傷，其中最深的一道刀傷，深度達14厘米。死者的氣管近乎被刀傷一分為二，左手亦被刺穿，法醫認為死者受到很大力的刀傷，因此刀鋒才能它穿透肋骨，傷及其胸腔，法醫估計死者因大量出血而於短時間內死亡。聆訊本周四(29日)續。

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記者：楊詠渝