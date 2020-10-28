【親子好去處】樂富廣場3,000呎戶外都市農莊　免費參加親子都市農莊導賞團

▲ 樂富廣場經翻新後，建設了近3,000呎的戶外都市農莊，成唯九龍區唯一擁有此設施的商場。

樂富廣場經翻新後，戶外露天廣場建設了近3,000呎的戶外都市農莊，打造綠系生活文化，成唯九龍區唯一擁有此設施的商場。商場由2020年10月31日起將舉辦「玩轉香草」主題活動及都市農莊導賞團，是親子活動的好選擇！

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免費送出3,000份香草特製飲品及小食

樂富廣場的都市農莊佔地約3,000呎，提供超過1,000個種植點，種植包括有機蔬果及香草等60種農作物，每年產量可達500公斤。

為推廣可持續發展的有機耕作及提倡市區綠色生活，商場由2020年10月31日起將舉辦「玩轉香草」主題活動，與商戶共同合作，推出多款以香草為主題的新菜色，並會免費送出3,000份香草特製飲品及小食。

樂富廣場商戶特別創作了多款以香草入饌的滋味佳餚，包括香草豬肋排、香草帶子、香草羊鞍、百里香烤雞等。

商場更與商戶「滿紛廚房」合作，由10月31日起連續三個星期六及日，免費派發香草特製飲品及小食，當中包括有營「茜」利檸檬梳打、清熱臭草珍珠奶茶、濃郁香茜雞蛋仔及香甜羅勒雞蛋仔。

派發日期： 31/10 – 15/11 (逢星期六及日)

時間：下午1時至8時

換領地點：B 區中庭

換領方法：顧客只需上載與樂富廣場都市農莊或指定之道具的合照到社交媒體，並將帖子設定為公開，再標註#樂富廣場，即可獲得有營「茜」利檸檬梳打、清熱臭草珍珠奶茶、濃郁香茜雞蛋仔或香甜羅勒雞蛋仔其中一份。

（總名額共3,000個，每日名額500個，先到先得，額滿即止。）

參與都市農莊導賞團 在家種植有機蔬菜

除此之外，商場更會定期舉辦導賞團，透過講解及親身體驗，向參加者灌輸有機種植及綠色生活小知識。活動期間，顧客於樂富廣場消費滿指定金額，即可免費參加都市農莊導賞團，並獲得「迷你菜種植包」乙份及商戶現金券1張，可以在家實踐綠色生活。

都市農莊導賞團（贈送迷你菜種植包）

中文導賞日期： 7/11 (六), 21/11 (六), 12/12 (六), 25/12 (五), 27/12 (日)

英文導賞日期： 8/11 (日), 22/11 (日), 13/12 (日), 26/12 (六)

時間： 下午12時30分、1時15分、2時、2時45分、3時30分、4時15分

每節時間：30分鐘

地點：樂富廣場B 區都市農莊

每節人數：8組人（每組2人）

換領方法：顧客於換領日起計連續7日內，於樂富廣場以電子貨幣*累積淨消費滿1,000元或以上（憑最少2間不同商戶發出之機印發票正本最少2張及最多5張*），即可獲得參加「都市農莊導賞團」名額1個（每個名額可有2人參加導賞團及1份迷你菜種植包）。

（總名額共432個，每節名額8個，先到先得，額滿即止。）

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責任編緝：陳珈希