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【呷醋家姐】6歲姊爭吹生日蠟燭惹哭3歲妹　結局皆大歡喜齊上電視吹500支蠟燭

育兒經 18:55 2020/10/27

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巴西一名6歲姊姊吹熄了生日蠟燭，令生日的妹妹崩潰大哭，有關影片在網絡瘋傳。

姊妹有時會爭風呷醋，巴西有一對小姊妹，日前妹妹舉行3歲生日派對，準備吹生日蛋糕蠟燭時，在旁的6歲姊姊不客氣地吹熄蠟燭，妹妹即時崩潰大哭更扯姊姊頭髮，姊姊沒有還擊，反而露出得戚表情，姊妹互動非常惹笑，有關影片在網絡瘋傳。而最新的結局是皆大歡喜，兩姊妹齊獲邀上電視節目大玩遊戲。

3歲的 Eduarda日前舉行3歲生日派對，6歲家姐Maria Antonia出席慶祝。（圖片︰Eduarda & Antonia IG）

生日派對被家姐催毀

巴西女孩Maria Eduarda日前舉行3歲生日派對，派對主題是粉紅公主，蛋糕上有各式的迪士尼公主卡通，而生日佈置用了大量汽球，她很開心地成為女主角，很多親友出席，包括站在她身旁的6歲姐姐Maria Antonia。她們的姨姨Gabriela Aureluk拍攝了妹妹準備吹生日蛋糕蠟燭時的片段，並上載至網絡。

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影片中，見大家開心祝福妹妹時，姊姊卻在一旁展示厭世樣子，像悶悶不樂。當妹妹準備吹蠟燭之時，姊姊竟然搶先一步吹熄生日蛋糕上唯一一支蠟燭。

未有愧疚十分得戚

妹妹非常不滿怒瞪姊姊，姊姊未有感內疚，更抖起肩膀一副無所謂的樣子，妹妹即時氣憤地扯姊姊頭髮，家人上前趕快阻止。而姊姊未有反擊，更展示相當得戚的表情，妹妹再次大力拉扯姊姊的頭髮，看影片都感到疼痛。

兩姊妹其實感情要好。（圖片︰Eduarda & Antonia IG）

此時，姊姊依然保持笑容，更雙手整理頭髮，將凌亂的頭髮往耳後撥，露出甜美帶邪惡的笑容。妹妹崩潰式大哭起來，雙手拍打自己，要在旁的大人氹，重新點燃蠟燭讓她吹才行。

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上電視節目玩遊戲

姊妹的反應讓影片瘋傳，上傳影片的姨姨表示姊姊不是存心跟妹妹爭吹蠟燭，當時妒忌妹妹收到很多禮物及獲得關注，只是小女孩之間的鬥氣，兩姊妹平日相親相愛。

影片令兩姊妹成為紅人，當地電視節目《DO MINGO LEGAL》更邀請了她們，小姊妹一起大玩遊戲，姊姊挑戰百變表情包，包括重演當日得戚樣子。節目主持人更帶她們到後台送上驚喜，工作人員準備了500支蠟燭，讓她們不用爭，可以吹過夠。姊姊率先先吹熄大量蠟燭，妹妹則在媽媽協助下，一起吹熄了部分，皆大歡喜。

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責任編輯︰王明芳

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