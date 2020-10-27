【娛樂ON AIR】陳嘉倩沈殷怡各展才藝　練美娟做良家婦女肥仔不再當下把

▲ ViuTV全新直播節目《娛樂ON AIR》由陳嘉倩、沈殷怡（Shirley）、肥仔@ERROR、練美娟 （娟姐）、岑日珈（Angie）及歐鎮灝（George）擔當主持人。（梁樂欣 攝）

ViuTV全新直播節目《娛樂ON AIR》於昨晚（10月26日）首播，主持人陳嘉倩、沈殷怡（Shirley）、肥仔@ERROR、練美娟 （娟姐）、岑日珈（Angie）及歐鎮灝（George）齊集記者會宣傳，並即場一展才藝。

數位主持人接受TOPick訪問，為大家介紹新節目及分享近況。娟姐練美娟說：「今次最大的賣點當然是直播，行內較少有直播節目，並由我們6位新血參與，希望可帶一些新驚喜給觀眾。」

她笑言：「之前做的節目都是較踩界並於深夜時間播出，這次於合家歡且老少咸宜的時段內播出，我相信我能做回良家婦女，親和力再多少少，希望大家會更喜歡我。」

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另一主持Shirley沈殷怡表示：「這節目於7時半播放，我們每天4時回來開會，便會看看有甚麼時事熱話。之後，導演便會透露今天我們會玩恐怖箱、做運動或鬥吃東西，但吃甚麼或做甚麼運動就不知道，因為他就是想看我們直播時最真實的反應。」

被稱為「七點半女皇」的她指：「過往大家或許看過《今晚趁熱食》、《今日疫情》，都是一些很隱陣的直播節目。而這個節目就是想讓觀眾看得出是Live的，以及與我們直播連線。」

▲ 練美娟表演開蘋果。（梁樂欣 攝）

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她認為節目最特別之處是特別親民：「我們逢星期五都會與粉絲互動，於直播時即時與粉絲贏獎金。很少Game Show是做Live，今次是一次具挑戰性的Live Show，讓大家看見我們6個人的真實性格。因為我們都沒有稿的，看我們玩、被人取笑、被人玩等，也是一個賣點來的。」

她大讚嘉倩和肥仔：「急才最好的一定是嘉倩，但肥仔也不輸蝕，既轉數快兼搞笑，可能這就是ERROR的特色。嘉倩則很穩陣，可能因為她是主播，面對突發情況也沒問題，有她在便很安心。」

▲ 虞逸峯為大會司儀。（梁樂欣 攝）

肥仔說：「以往7時半的節目都是資訊節目，我們試試反轉傳統帶領潮流。由這個節目發起挑戰，與更多觀眾有互動，以免觀眾看電視沒法參與其中。我們也會有獎品送給大家，希望可吸引更多觀眾。」

他笑謂：「我以往在ERROR當中被稱為垃圾MC，希望於這節目中能擺脫這個標籤，沒有他們3位在，我會輕鬆一點。平時在他們身邊，我明明是隊長，卻總是變成了『下把』，不停地被他們攻擊。這次有George在，相信角色將會調轉，可以攻擊他。」

▲ 陳嘉倩彈奏流行曲《青花瓷》。（梁樂欣 攝）

新聞主播出身的陳嘉倩介紹新節目：「我們是Live Show，現場玩不同的遊戲和接受各項Challenge，很有挑戰性。除才藝表演外也會有競食，可能於2分鐘內鬥快吃得最多雞翼。我們任何吃得有儀態但又能贏得比賽，而且看着何時去廣告，真的需要一眼關七去做所有事。」

記者：梁樂欣