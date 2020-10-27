被指涉於天橋向警員掟磚 19歲青年脫罪官指不排除被誤認

▲ 19歲青年被指涉向警員掟磚，今於西九龍裁判法院被裁定非法集結罪不成立。(經濟日報資料圖片))

去年10.1有人發起「六區集會」，荃新天地外行人天橋上疑有人向警員掟磚，警員上橋掃蕩時拘捕19歲青年。涉案青年否認非法集結罪，經審訊後，今（27日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指片段顯示控方證人視線曾離開掟磚人士，雖然被告衣著可疑，但無法排除控方證人誤認的可能性。

被告趙嘉進（19歲），早前否認1項非法集結罪。控罪指，被告於2019年10月1日，在荃新天地外行人天橋參與非法集結。

裁判官今裁決時引述控方案情指，案發當日荃灣市中心一帶有人堵路及向警察投擲雜物，並傳召警署警長劉世明作證，劉於審訊中供稱，他當時看見行人天橋上有3名男子掟磚 ，其中1人身穿白色上衣、戴鴨舌帽及防毒面罩，並指該白衣男其後被捕，即本案被告。

裁判官續提到被告的拘捕過程，劉供稱他帶同事到天橋掃蕩，劉稱他全程緊盯住該白衣男，而該白衣男看見警員，曾逃跑向荃新天地，並商場門前脫下防毒面罩、護目鏡、帽子及手套扔到地上，最終被警員截停及拘捕。

裁判官指，辯方抗辯指劉曾經失去對白衣男的觀察，雖然劉強調一直緊盯白衣男，惟根據庭上片段，劉帶同事到天橋後，曾左右張望，雖然劉稱白衣男曾向荃新天地逃走，但片段中沒有聽到有警員叫人不要逃跑，而且當時荃新天地鎖上了門，門外有10至20名男女，有老有少，當中有人身穿白衣、黑衣及其他顏色的衣物。

裁判官指，雖然被告被捕時身上衣著可疑，但不排除劉誤認的可能性，基於控方未能舉證至毫無合理疑點，最終裁定被告非法集結罪名不成立；辯方沒有訟費申請。

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記者：王仁昌