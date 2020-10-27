興趣班導師涉攜煙霧餅 辯稱患愛滋隨身帶醫療物品

▲ 政府爆炸課處理炸彈主任盧秉善 Adam Alexander Roberts今於屯門裁判法院作供。(林欣樂攝)

五旬興趣班導師去年11月疑在元朗攜有煙霧餅、鐳射筆及鐵釘等，被控管有炸藥等3項控罪，案件今（27日）於屯門裁判法院開審。被告自辯稱患有愛滋病，須帶同醫療物品外出，另因元朗7.21事件後，害怕有人「出來斬人」，便攜帶伸縮棍保護自己，以免自己受傷或被傳染疾病。辯方陳詞時指，被告不知煙霧餅屬爆炸品。

報稱興趣班導師的54歲被告姓麥，被控管有炸藥、在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產共3罪。

控罪指他於2019年11月15日，在元朗青山公路136號行人路攜有11個含有氯酸鉀混合物的煙霧餅、1支伸縮棍、1支行山杖及2個可發出鐳射光束的裝置；以及攜有1條連著1顆鐵釘的改裝膠管、62顆鐵釘及40條膠管。

控方傳召政府爆炸課處理炸彈主任盧秉善 Adam Alexander Roberts以專家證人身分作供。盧供稱，涉案煙霧餅能釋放煙火性質的煙霧，一經點燃，在沒有外物及氧氣下，仍可以自我持續燃燒。辯方問及，燃點雪茄、廟宇的香以及蚊香均會釋放煙霧，其性質與煙霧餅有何不同。盧則解釋，以上物品燃燒時需要氧氣，而煙霧餅即使遇水仍能自燃。

裁判官裁定案件表證成立。被告自辯時稱，他任教多項興趣班，自2014年起感染愛滋病病毒，會於外出時攜帶醫療物品在身，以免受傷時傳染疾病或傷口容易受到感染。被告又指因元朗7.21事件後，害怕有人「出來斬人」，便帶備伸縮棍保護自己，有需要時會取出擋駕，避免受傷。

被告續指，他會使用鐳射筆作教導教導排球時使用途，控罪所涉的行山杖，被則有時會將手機固定在腳架頂部。至於控罪所涉的煙霧餅，被告則指在內地購物網站買得的滅蚊片，他當日相約了朋友見面，將滅蚊片交給對方，以及帶同火槍由被告示範如何點燃，因該滅蚊片較難燃燒。被告又解釋購買了長膠管及鐵釘，他製作了1個插有鐵釘的小膠管，放在所居住的村屋屋頂，防止貓隻跳上屋頂。

辯方陳詞時指，被告對涉案物品均能提出合理辯解，另外，被告購買滅蚊片及帶給朋友時，並不知該物品屬爆炸品。案件押後至12月1日裁決，被告續准保釋。

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記者：林欣樂