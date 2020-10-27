【回收膠樽】世界綠色組織於8區推膠樽回收獎賞計劃　投入膠樽即獲可口可樂精品【附活動詳情】

▲ （左起）塑新生有限公司代表麥程輝先生、可口可樂中國有限公司香港區總經理華威添先生、世界綠色組織行政總裁余遠騁博士和民坊助理總監何婉琳女士，一同揭曉 8 個舉辦回收活動地區。（圖片由活動提供）

由「可口可樂基金會」 全力支持，「世界綠色組織」主辦的「齊回收・樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃已進入第二屆，將於今年11月起在香港8個地區進行膠樽回收活動。市民回收後，更可獲贈「可口可樂」精品！

8個地區進行膠樽回收獎賞計劃

獎賞計劃早前在網上舉辦公眾投票選出舉辦膠樽回收活動的地區，得票率最高的8個地區分別為：葵青、油尖旺、沙田、觀塘、屯門、新界北、西貢以及荃灣。由「民坊」商場提供場地，「世界綠色組織」將於未來數個月在以上8個地區舉辦近百場回收活動。

企業攜手推動本港塑膠回收系統發展

今年的獎賞計劃獲得香港第一間準食品級塑膠回收設施「塑新生」成為回收夥伴，將所得的PET 1號及HDPE 2號膠樽送往位於屯門環保園的設施進行回收處理。

塑料經過多重工序，將轉化成準食品級的rPET薄片及高端rHDPE顆粒。同時，設施的全新設備更可省卻更多人手工序；以後市民回收膠樽的時候，無須再撕掉包裝紙、除去樽蓋， 讓回收生活更加簡便。

全新「可口可樂」膠樽回收獎賞機

全新「可口可樂」膠樽回收獎賞機登場，今年特別為此計劃準備了快樂驚喜。「可口可樂膠樽回收獎賞機」外型跟一般回收機和飲品販賣機相似、其實內有玄機。

市民按照類別投入PET 1號及HDPE 2號膠樽後，即可隨機獲得各種不同的「可口可樂」精品。

▲ 「可口可樂」膠樽回收獎賞機將會向回收膠樽的市民隨機送上驚喜紀念禮物。（圖片由活動提供）

這個膠樽回收獎賞機將會隨「世界綠色組織」在全港回收活動中出現，以快樂推動膠樽回收。

▲ 環保設計師張瑋晉先生為是次回收活動設計的「Sort-it膠樽FUN類回收袋」。（圖片由活動提供）

11月開始計劃

「齊回收・樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃的回收活動將於今年11月開始，如欲了解活動詳情及時間表，請瀏覽世界綠色組織的Facebook專頁或可口可樂香港網頁 http://coca-cola.hk。

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責任編緝：王芷瑩