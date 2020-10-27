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【錢國偉病逝】古天樂林子博悼念好友　林作抽水推銷保險被網民炮轟

娛樂 18:51 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

錢國偉過身，林作留言推銷保險。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉（Wilson）病逝，終年58歲。在圈中人緣甚好的Wilson，不少圈中好友都發文悼念，包括演藝人協會會長古天樂、曾被發掘演《四葉草》系列的唐詩詠、前TVB主播林子博等。

然而，現轉任保險業的林作，在其中網媒報導下留言叫人關注危疾保險，就被不少網友批評借機消費死者。

金牌監製錢國因患胰臟癌，今日不敵病魔離世。錢國偉不少圈中友人都作出悼念，懷念這位歌影視界的幕後好友。

錢國偉過身，遺下太太及2歲女兒。

【錢國偉病逝】感激被發掘演出《四葉草》　唐詠詩發文悼念：有你才有今天的我

不過，現由律師轉職保險業的林作，卻在網紅「King Jer」的專頁有關錢國偉過身報道的帖子下留言，寫道：「希望佢有買到危疾保險。」

不少網民對林作的留言表示反感，紛紛作出回應，指他再次借死者抽水，對其行為感到憤慨，更有網民直言：「水唔係咁抽！」

其實林作之前已在台灣男星黃鴻升猝死、籃球明星高比拜仁意外離世，以及《黑豹》演員星Chadwick Boseman過身，已有留言推銷保險，並早被網民譏為借死者乘機宣傳保險。

林作留言被指乘機宣傳保險。（網頁截圖）

古天樂：盡量提供協助

另外，多位錢國偉圈中好友則向Wilson悼念，古天樂便表示指Wilson是今屆演藝人協會的副會長，一直為協會出心出力：「希望他一路好走！演協會與他的家人聯絡，盡量提供協助！」

另外，唐詩詠、鄭中基、林子博等分別留言悼念，如下：

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鄭伊健仗義出醫藥費助好友抗病 下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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