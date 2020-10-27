【國泰裁員】機師工會指若國泰不讓步或採法律行動　空姐工會稱資方態度強硬

▲ 香港航空機組人員協會Chris Beebe交代與勞工處會面的情況。（曾耀輝攝）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，部分留任員工需於14天內簽署新合約。香港航空機組人員協會今日（27日）與勞工處會面，代表國泰機師反對新合約，要求處方介入。國泰空中服務員工會代表亦與資方會面，商討新合約安排，並發起聯署，有650人參與。

香港航空機組人員協會亦反對國泰新合約，秘書長等5人代表2,200名國泰機師，下午3時半與勞工處勞資關係科會面約1小時，他們的新合約削減機師薪金最高58%，要求勞工處採取行動。

協會秘書長Chris Beebe在會後表示，不滿國泰與機師未有足夠討論下，要求他們在短時間內簽署新合約，認為做法不公平，應該給予員工合理時間考慮，協會在會上向勞工處提供了一些額外資訊，處方回應指，會在權力範圍內為他們提供協助。

Chris Beebe指，設有一筆過過渡企津貼的簽約期限明日（28日）屆滿，獲續聘的機師只有一星期決定是否簽署新合約，批評國泰強迫他們作出影響整個職業生涯的決定。他說，資方未肯透露多少機師已簽約，促請勞工處協助斡旋，工會不排除採取法律行動，包括申請禁制令等，但不希望走到這地步，冀公司提供更多時間予機師了解新合約內容，包括退休安排及服務條款，亦期望與國泰商討重組後的前景問題。

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國泰空中服務員工會代表身穿白衣，下午2時到達國泰城開會，要求資方解釋清楚新合約內容，工會同時發起聯署，要求資方延長員工簽署新合約的期限，以及改善條款，截至下午5時，已有650名會員參與聯署。

工會主席王思敏會後指，雙方會面約3小時，工會反映了員工對新合約的關注及訴求，但資方指已透過影片向員工講解新合約的內容及要求14日內簽署新合約的原因，認為資方不願意聽取員工意見，工會對此感到失望。

王思敏指，會員認為公司管理層未來一年僅減薪1成半至3成，而前線員工則要久減薪3至4成，對資方「肥上瘦下」的行為感到不滿，屬欺壓「打工仔」，員工已陸續向勞工處跟進，而處方主動接觸工會，明日（28日）早上雙方將會會面。

王思敏形容，員工最迫切的要求是延遲簽署新合約的期限，管理層表示會再反映延長簽新合約時間的訴求，但公司堅持一定會推行新合約，不會收回，有關立場「企硬」，未見有讓步空間，工會現階段不會放棄為員工爭取權益，將會諮詢法律意見，以決定下一步行動，並希望能與更高的管理層會面。

國泰航空10月21日宣布重組計劃，削減約8,500個職位，佔集團3.5萬個總職位的24%，包括5,300名本港員工，並停止營運擁有35年歷史的國泰港龍航空，而是次未被裁員的職員需簽署新合約，要求員工14日內回覆是否接受新聘用條件部分員工減薪幅度達4至5成，如果7日內簽新合約，會有額外津貼。

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記者：陳曉瑩