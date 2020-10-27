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消息指港大通過任命兩名副校長　學生會曾要求延後委任

政治 19:47 2020/10/27

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港大學生會在校委會會議前提交聯署信，要求延遲委任副校長。（林宇翔攝）

香港大學校委會今日開會，消息指，已經通過任命加州大學柏克萊分校系教授申作軍，以及清華大學地球系統科學系主任宮鵬，擔任副校長。

申作軍兼任特聘教授的清華大學，曾在網站指他為學系黨委委員，但知情人士稱，申作軍並非中共黨員。

校委會本科生代表李梓成在會前稱，會動議延遲表決，並展開調查，以確保副校長候選人的背景，符合港大未來發展的整體利益。他會後表示，忠於自己投下反對票，對於今次決定感到非常難過，對於香港的未來社會環境、港大的自主感到非常憂慮。

港大學生會發起聯署，兩日收到4200個師生簽名，並於校委會會議前，將聯署信向校方提交，然後在會議進行的鈕魯詩樓外靜坐。聯署信要求延後副校長任命、公開遴選委員會成員及準則，以及要求申作軍以書面作政治申報。

另外，11名港大校董發表聯署聲明，認為申作軍的背景，引起港大各持份者的極大關注，強調香港大專院校的管治制度，與國內大學截然不同，並不存在黨委治校的安排，認為申作軍的任命，會引起嫌疑和憂慮，對港大的學術自由帶來非常負面影響，降低港大對優良師資和學生的吸引力，希望校委會能延後委任議案。

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記者：陳宛彤

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