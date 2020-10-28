【明星扮靚】58歲顧紀筠3招打造零贅肉身段 美魔女嚴控體重每10年只許增5磅【有片】
今年58歲的顧紀筠，很多人稱呼她為「美魔女」，連攝影師替她拍照時，見她穿了貼身像旗袍的上衣，但坐下來也沒有露出半點肚腩，也頻呼keep得好好。
想知顧紀筠如何保持窈窕身段，睇片：
我從來不是一個靚女，在我身邊太多靚女，可能大家對我要求低，有進步就有分加。我其實已做人婆婆，有兩個孫了！
1.忍口少吃煎炸及甜食
其實，顧紀筠也不是「肥底」，30多歲時只有100磅，那時候她已對自己說，每10年容許自己增5磅，不想自己重得太快，但太瘦老了也不好看。
所以我現在的警戒線是115磅，甚至我有時候也會過116磅，就要很乖不要食那麼多煎炸食物，不吃那麼多甜食，讓磅數可以保持在警戒線內。
但她其實很喜歡吃煎炸的食物，但為了靚就要忍口，藝人就是有這恒心堅持。
2.消脂普洱+5天運動
那顧紀筠還有甚麼消脂方法？她說很喜歡喝水，平日在家中更有一壺普洱茶「傍身」。
我慶幸買到一些靚的普洱，不怕有農藥，可以keep住不停地飲。
她也會一周打一天羽毛球、跳一天健康舞及行兩次山等，不是因為疫情緣故，一周也有5天運動。
3.日睡8至10小時
顧紀筠的皮膚也保養得很好，秘訣是她是睡寶寶。
我一日起碼要睡8小時，以前工作就睡得很少，現在半退休甚至全退休的狀態，我都睡到8-10小時，我想這是皮膚好的原因。
近年，她著重防曬，因為在意那些乾紋、眼紋、表情紋。
她說：「我廿多歲已經有很多紋，那時候無錢買護膚品，用些比較粗糙的，不是粗糙不好，但因為我們卸粧卸得好厲害，粉很厚所以皮膚很乾。後來稍為環境好一點，願意買些護膚品的時候，便發覺皮膚的質素很明顯覺得有進步，因為好像一棵植物接近枯死的時候，你忽然給它一些水的感覺。」
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場地提供：竹日本料理
記者：何小雲