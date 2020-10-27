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【錢國偉病逝】2歲女兒趕及見最後一面　太太陳宛蔚哽咽：Wilson走得很安詳

娛樂 20:04 2020/10/27

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錢國偉病逝，終年58歲。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉（Wilson）病逝，終年58歲。因患有胰臟癌的Wilson，今日在養和醫院過身，好友錢嘉樂今日黃昏，陪同錢國偉太太陳宛蔚，向傳媒交代錢國偉過身的後事安排。

TVB金牌監製錢國偉患有胰臟癌，近一年都在積極抗病，惜最終不敵病魔。錢國偉太太陳宛蔚和好友錢嘉樂今日向傳媒表示，感謝各界的關心，Wilson的身後事正在處理當中，若有最新消息會再向外公布。

錢嘉樂指錢國偉近日入院，很多好友都想來探望，但因各有工作或不在港，故未能趕及見最後一面。

【錢國偉病逝】Wilson患胰臟癌暴瘦30磅　鄭伊健仗義出醫藥費助好友抗病

錢嘉樂、黎芷珊等陪陳宛蔚見傳媒。（東星圖片）

錢太：丈夫一直以為會康復

錢太陳宛蔚指丈夫一直努力抗病，而他離世前沒有太多痛苦，陳宛蔚指：「他離開得很安祥，這段期間沒有打嗎啡，也沒有吃止痛藥，離開時不是太痛苦。」

錢嘉樂指Wilson兩年前發現有癌症，但沒有放棄治療，更沒停下工作：「他是很有生命力的人，更向朋友表示讓他工作下去，這樣才不會胡思亂想。」

陳宛蔚指丈夫走得安詳。（東星圖片）

嘉樂指Wilson正進行的工作，大致上也完成了，相信沒有遺憾。而錢國偉兩歲大的女兒也有來醫院見爸爸最後一面。

至於Wilson有何遺願，錢太稱：「一直覺得佢會好返，我哋冇討論過任何嘢。」在場的嘉樂表示錢國偉最不捨是兩歲女兒：「不過放心，我們這班Uncle、Auntie都是爸爸媽媽來，囡囡好生性，所以Wilson都好放心、好安樂。」

錢嘉樂表示讓陳宛蔚休息一天，便會着手討論Wilson的身後事，一有消息便會公告給大家知。

撰文 : TOPick柴犬出動

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