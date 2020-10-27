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在家煮食翡翠螺　一家三口疑麻痺性中毒現情況穩定

社會 20:12 2020/10/27

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衞生防護中心正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒懷疑個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（27日）正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一個3人家庭，1男2女年齡介乎35至58歲，10月24日在家中食用翡翠螺後，10至25分鐘後出現視力模糊及咀邊和舌頭麻痺。3名病人同日到北區醫院急症室求醫，其中1人須入院，3人情況一直穩定。

初步調查顯示，該批翡翠螺購自上水石湖墟街市一海鮮檔。衞生防護中心及食環署仍繼續進行調查。衞生防護中心發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

發言人補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

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責任編輯：吳卓峰

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