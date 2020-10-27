香港大學任命申作軍及宮鵬為副校長　校委會聲明：申非共產黨員

▲ 港大宣布任命兩位副校長。（資料圖片）

香港大學校務委員會今日（27日）議決，經全球物色人選後，委任申作軍為副校長（研究），宮鵬為副校長（學術發展），以及傅華伶為法律學院院長，任期皆為5年。

港大校委會主席李國章發聲明稱，遴選工作經由全球物色適當的人選，審視和諮詢過程詳盡嚴謹，其唯一的目的是為大學招攬最優秀的人才擔任領導職務。3位教授都具國際聲譽，在其學術領域表現卓越的優秀學者。兩位教授特意澄清，包括候任副校長（研究）申作軍表明他不是共產黨員，也不是黨委成員。校委會對有關兩位教授的相關議題的澄清表示滿意，認爲外間指控皆不成立。

候任副校長（研究）申作軍是美籍華人，現爲加州大學柏克萊分校校長教授、工業工程及運籌學系系主任，以及土木與環境工程系教授。他同時出任清華 - 伯克利（柏克萊）深圳學院一個中心的主任，以及清華大學名譽教授及工業工程系主任。

申作軍2000年在美國西北大學取得博士學位，同年出任佛羅里達大學助理教授，開展學術生涯。他於2004年加入加州大學柏克萊分校，及後晉升至現時的學術職務。申教授指導的博士生和博士後衆多，其中不少目前在北美、歐洲和中國包括麻省理工學院、牛津學院等頂尖學府，以及谷歌、臉書和亞馬遜等領先科技企業任職。

候任副校長（環球事務）宮鵬是清華大學理學院院長及教授。他於1990年在加拿大滑鐵盧大學取得博士學位，其後於約克大學和卡爾加里大學開展學術生涯。他於1994年加入加州大學柏克萊分校，並於2001年晉升教授。2009年起，他協助清華大學重建地球系統科學學科，並於2016年成爲清華大學地球系統科學系的創系系主任。他指導的博士生和博士後，有超過30位目前在美國和中國的主要大學包括加州大學柏克萊分校、加州大學洛杉磯分校、伊利諾大學厄巴納 - 香檳分校和清華大學等擔任學術職務。

宮教授是歐洲科學院成員，以及期刊Geographic Information Sciences（現為Annals of GIS）的首任總編輯，享國際聲譽。他亦被獲任命為「未來地球」（Future Earth）的13位顧問之一、世界地球委員會的19位成員之一。

傅華伶是現任法律學系教授及陳志海基金教授（人權與責任），並於2019年7月1日起暫任法律學院院長。於1993年取得加拿大約克大學奧斯古德法學院取得法律博士學位，於1997年加入香港大學，並於2008年晉升為教授。他於2008年至2010年擔任法律學系系主任，並於2014年至2019年擔任法律學院副院長。

港學校長張翔認爲，3位教授擔任的職務，對大學至為重要。他說：「申教授作為大學副校長（研究），將協助大學大力拓展研究工作，把握全球企業化發展帶來的機遇，作出策略性部署。宮教授作為副校長（學術發展），主管大學策略，在保存現有的優秀精英教研人員的基礎上，進一步全球招攬世界級一流多元化人才加入，讓他們在教研道路上的每一階段，得以盡顯所長。傅教授大家都非常熟悉，我很高興有他帶領法律學院，邁向新高峰。」

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責任編輯：吳卓峰