【新冠肺炎】政府明起於機場試用病毒快速測試　為期2周屬自願性質

▲ 政府明起於機場試行新冠肺炎病毒快速測試。（資料圖片）

政府今日（27日）早上宣布本周內在機場試用新冠病毒快速測試，政府發言人晚上交待計劃詳情指，由明日（28日）起，機場將會試用RT-LAMP核酸檢測技術，測試計劃為期2周，旅客可自行決定是否參與，惟就算選擇不參與測試計劃，仍亦接受現有使用RT-PCR技術的核酸檢測。

政府發言人指，由明天起，香港國際機場開始將測試RT-LAMP核酸檢測技術。有關試驗將與衞生署目前使用的「金標準」RT-PCR核酸檢測並行進行，為期兩周，以試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。

所有旅客抵港後，需到中場客運廊的臨時樣本採集中心接受採樣，期間可選擇是否參與「快速測試試驗計劃」，如參與，則2種病毒測試均需接受；否則只接受現行的RT-PCR核酸檢測即可。

RT-LAMP檢測試驗成本將由提供檢測的機構承擔。就物色快速檢測技術方面，政府及機管局對於任何符合標準的技術持開放態度。

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記者：陳梓蔚