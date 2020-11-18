【兒童濕疹】秋冬轉季濕疹爆發 中醫師：戒口不吃「發物」有助減低復發機會

踏入秋冬季節，香港氣候開始乾燥，小朋友容易有皮膚敏感的問題。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今集邀請了衍生的註冊中醫師廖海文，分享兒童皮膚敏感的問題。

椰子油為解決爆拆天然良方

對於秋冬常見的小朋友皮膚問題，廖醫師表示由於天氣開始轉冷，孩子洗澡的時間會長了，同時會調高水溫，因此令皮膚天然的油脂分泌保護層受損，繼而引起爆拆問題。

除了可以潤膚露舒緩爆拆問題外，廖醫師建議。椰子油其實是另一樣可解決爆拆問題的天然良方，因此椰子油本身能夠潤膚，而且容易被皮膚吸收，以及有助治療濕疹等皮膚問題。但萬一皮膚開出現紅腫、痛楚、痕癢，甚至濕疹等問題，就前往求醫會比較穩陣。

如果家長想降低孩子濕疹復發的機會，廖醫師則指出其實在日常生活方面亦有很多做法達到這效果，當中包括孩子在洗澡時，水溫儘量貼近人體溫度，水溫切忌太熱，洗澡時間亦勿太久。此外，在在濕疹發作期間，避免在患處搽抹沐浴露、番梘等化學物質，轉用暖清水去清洗患處會有助改善情況。

濕疹患者需忌吃3類食物

在濕疹成因方面，廖醫師指出主要與體質、食物及接觸物過敏原有關。在食物方面，他表示人體吃下甚麼東西，一般亦會透過身體反映出來。當中，中醫有發物的概念，引發濕疹主要和患者吃下以下3類食物有關：

蛋奶類

魚蝦蟹海產類

牛肉及雞肉

廖醫師表示，濕疹患者只要在進食時避開上述3類食物，或者嘗試植物性飲食，亦可以在濕疹治療上得到進展。

假如有家長憂慮如孩子只按上述宜忌進行飲食，恐會令孩子營養不良，但廖醫師表明不用擔心，又表示患者如進行植物性飲食期間，可進食多些如芝麻、杏仁、果仁、百合桃等種子類的食物，以及五色豆類，紅豆黃豆、豆腐等豆類產物，還有麵、麵包等麥類及蕃薯、薯仔等塊根類，上述食物已能確保孩子可以攝取足夠的營養。

除了戒口外，廖醫師指出濕疹患者亦要儘量避免在患處抓癢，而在中醫在治療濕疹上亦可分為內服及外洗兩方面。內服的話，中醫會根據患者不同的症型，如風燥型、脾虛型、血虛型等，而調配不同的方劑去讓患者內服，從而減輕身體一些過敏的情況。

至於外洗，中醫則會利用一些如三黃洗劑、爐甘石洗劑，以及一些由黃岑、黃連、黃柏、蛇床子、苦參、馬齒莧、菊花等傳統的清熱解毒製劑，為患者沖洗，同樣可減少痕癢及達到消疹的效果。

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