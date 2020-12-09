【氣管敏感】小朋友久咳不愈未必是感冒未清 中醫拆解氣管敏感三大成因

踏入秋冬季節，天氣時冷時時熱，小朋友容易有呼吸問題。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今集邀請了衍生的註冊中醫師蘇巧儀，分享兒童氣管敏感的問題。

孩子氣管敏感３大成因

對於兒童氣管敏感的症狀及成因，蘇巧儀醫師指出，咳嗽、喉嚨痕癢、鼻水倒流等都是氣管敏感的主要症狀，當中成因可分為三個方面。首先如孩子本身免疫力低下，加上此前曾患上呼吸道疾病，都會容易引發氣管敏感的發生。

此外，天氣轉涼及致敏原亦是因素之一，致敏原可包括動物的毛屑、花粉、塵蟎等。如果家人本身亦為氣管敏感患者，孩子在遺傳因素影響下亦會比一般人容易有氣管敏感的問題。

至於鼻敏感問題主要由致敏原引致，症狀包括鼻塞、流鼻涕、眼部痕癢、鼻痕等，致敏原除了與上述提及氣管敏感致敏原大同小異外，一些化學物質如化妝品、殺蟲水等都會引致鼻敏感的發生。另外如果在飲食上進食得太辛辣，都有機會令鼻敏感問題加劇。

以天灸治療孩子氣管敏感

要改善孩子氣管敏感的問題，蘇巧儀醫師表示可從飲食及生活上入手。飲食上，一些辛辣、油炸、生冷及酸性物質較高的食物都要儘量少吃，並要多吃一些梨、蘋果、百合、銀耳等清潤食物，同時要多喝暖水。

在前往郊遊及出入冷氣地方時，都要穿戴頸巾保護氣管位置，讓氣管不會因為受涼而引發氣管敏感。最後，要多些出去鍛鍊，增強抵抗力。家居方面就要少鋪地毯，多清潔窗簾，少養動物等。

而在治療氣管敏感手法上，蘇巧儀醫師指出主要可分中藥內服、針灸、艾灸及天灸等方法，當中天灸最受小朋友歡迎。天灸主要以一些溫性的藥物，在小朋友的穴位上去做貼敷。小朋友經貼敷一段時間後，可能會有紅印或起水泡的現象，此舉是會令體內的邪氣往外散發，減少氣管敏感的症狀。

蘇巧儀醫師亦特別推薦一款太子參百合羅漢果湯，它具有清熱潤燥、益氣生津的功效，如果父母看到孩子有口乾、乾咳、大便乾的情況，不妨嘗試以下這款湯水。

太子參百合羅漢果湯

功效︰清肺潤燥，益肺生津

適用於氣虛肺燥，喘咳氣短，口乾，大便乾的症狀。

太子參10克，百合15克，無花果2個，羅漢果半個，紅棗3粒，生薑3片，適量瘦肉

做法︰將材料洗淨，瘦肉切塊灼水，放適量水，煲2小時左右即可。

3歲以上可辨證飲用

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