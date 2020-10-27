【防疫措施】食肆放寬6人一枱惟限聚令維持4人　梁子超：我智慧有限難以理解

▲ 梁子超舉例指，「總之不同住的一家六口一起去食飯，但未入到餐廳前記得要分開行，入到餐廳（聚集）先合法。」（資料圖片）

本港處於第三波新冠肺炎疫情尾聲，今是連續第二天錄得本地零確診，食衞局宣布原定後日屆滿的防疫措施周五起再稍微放寬，如食肆可營業至凌晨2時，其每枱最多人數亦放寬至6人等；不過4人限聚令將會維持，食衞局局長陳肇始堅稱是適合做法，有專家則直斥此決定難以理解。

【防疫措施】食肆堂食人數放寬至6人酒吧限4人一桌 堂食時間可延至凌晨2時

港府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌，及呼吸系統專科醫生梁子超均認為，室內除罩進食絕對比室外戴上口罩聚集風險高，因室內空氣不流通。梁子超直言不推測港府背後原因，質疑「為何較高風險場所的防疫規定就放寬，低風險就不放寬？」梁舉例指，「總之不同住的一家六口一起去食飯，但未入到餐廳前記得要分開行，入到餐廳（聚集）先合法。」

梁又指，現時外出隨處可見街上有多於4人相隔不足1.5米，如商場，或排隊人士，強調「肯定實際上做唔到（4人限聚令）」，又笑言自己「智慧有限，難以理解相關決定，而從公共衞生角度亦難以支持」。

港府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌則直斥，維持4人限聚令與放寬食肆6人一桌是「不平衡及觀感不好」，容易令市民感到混淆，質疑「進食可以6人，排隊等位是不是要分開企？」。

陳肇始今午則堅稱是適合做法，因主要呼籲市民避免聚集，當局放寬措施是有條件及針對性，如規定酒吧內只可在餐桌前飲食，其餘時間須佩戴口罩，又強調決定放寬措施時是考慮該些處所是可被管理的，才逐步有序放寬。

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記者：鄧凱文