【疫情分析】防疫措施鬆綁存風險　酒吧食肆爆發必再收緊

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本港疫情近日稍為緩和，昨是連續第2天錄得本地個案零確診，明日屆滿的防疫措施本周五起將有限度放寬，如食肆及酒吧可延長堂食時間至凌晨2時前，並容許恢復有條件的現場表演及跳舞活動，在室內體育處所及溜冰場運動時也毋須一定要佩戴口罩等。

有專家坦言，放寬措施會帶來一定風險，如酒吧、食肆會再現爆發，相信以上放寬措施必然會再收緊。

籲市民適可而止 「勿去到咁盡」

港府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌直言，相關措施放寬會帶來一定風險，因即使表演者戴上口罩，唱歌時亦有機會噴出飛沫，呼籲相關樂團及歌手表演時應留在表演台上，又指如酒吧、食肆再現爆發，相信以上放寬措施必然會再收緊。

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，較關注餐飲場所可容納的人數上限提升至75%，因有部分場所空氣較不流通，籲市民應選擇前往人流較少的店舖；梁又呼籲，市民進行體育活動時，應有固定隊員及對手，應可避免出現大型交叉感染。而萬聖節將近，夜店及酒吧可恢復跳舞活動，梁強調，即使戴上口罩，共用設施及近距離接觸都會有感染風險，籲市民要「適可而止，不要去到咁盡」。

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記者：鄧凱文