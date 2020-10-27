【流感疫苗】「流感針荒」變「流感針慌」　私家醫生：查詢大增接種量減8成

▲ 「流感針荒」變「流感針慌」。

南韓近日出現多宗懷疑與流感疫苗相關的死亡事件，其中涉法國藥廠賽諾菲（Sanofi）製造的流感疫苗。本港至今雖無出現任何人士在接種疫苗後有不良反應，惟有私家醫生指收到不少市民查詢，其診所的疫苗接種量即時大減8至9成。專家表示，為安全起見會呼籲一向接種賽諾菲流感疫苗的病人暫停接種。

賽諾菲發言人表示，供應本港使用的流感疫苗全部批次，皆與南韓所使用的不同，又指自今年9月起向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未有接獲任何涉及有關產品之不良反應報告；藥廠又強調，進口香港的流感疫苗均符合嚴格品質檢測程序標準。

兒科專科醫生周振軍表示，近日收到不少市民查詢有關流感疫苗的資訊，到診所接種流感針的市民亦減少8至9成，「之前可以一日打30針，現在則只有2至3針。」他認為市民現時明顯感到憂心，港府必須加強澄清接種流感疫苗的安全性，又認為市民「不可以覺得驚就不打針，現在暫停不打，之後亦不會有新貨源供應。」

兒科專科醫生張傑表示，自己診所的流感疫苗是與賽諾菲訂購，不過認為南韓出現的問題只屬個別事件，「該疫苗已使用多年」，質疑「若有問題，為何只得南韓有」，而台灣的情況則與病人自身健康情況有關，故認為與該藥廠無關，自己亦有向家長解釋相關情況，「很多都決定照打」。

另外，有學校原定今日開展學童疫苗接種計劃，為免家長擔憂，昨日主動向衞生署查詢疫苗來源，得悉將使用由葛蘭素史克藥廠（GSK）生產的疫苗，並確認疫苗安全，可繼續安排學生接種。

萌兒幼稚園校長張如卉表示，校內近百名學童上周六已接受免費流感針接種，她指不清楚所屬藥廠，惟有關人員表明該疫苗批次與供韓台不同，且至今亦無收到學生在接種疫苗後有不反應的報告。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，港府購買的87萬劑流感疫苗中，約62萬劑來自賽諾菲，認為港府在訂購上要「分散投資」，否則若有一間藥廠出現問題時就會「無彎轉」。

他指，現時未能釐清死亡個案與疫苗關係，安全起見會呼籲以往一向接種賽諾菲流感疫苗的病人暫停接種，亦有部分病人主動要求押後接種，待觀察後續情況再作決定。他強調如市民一向有接種其他藥廠的疫苗亦可繼續接種，在12月初接種疫苗亦可「趕得切」在冬季流感高峰期時有足夠保護。

衞生署回應指有25款流感疫苗在港註冊，但不提供署方向賽諾菲訂購的總劑量；重申關注南韓出現打流感針後的多宗死亡個案，了解後獲悉當地調查指與接種疫苗沒有直接關係，但會繼續留意事件發展，又強調入口本港的賽諾菲疫苗批次與南韓使用的不同，及至今沒有收到相關不良報告。

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記者：洪芷晴、郭詩詩、郭家穎