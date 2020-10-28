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【涉嫌醉駕】楊明8月涉醉駕拒酒精呼氣測試　被控三項罪名下月提堂

娛樂 10:26 2020/10/28

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楊明涉醉駕被控三罪。

今年8月8日，TVB藝員楊明約於凌晨時份，開車駛經港島半山馬己仙峽道時，懷疑轉彎時失控，撞向路邊石牆。警員趕抵後，據悉涉案楊明當時滿身酒氣，卻拒絕俗稱「吹波波」的酒精呼氣測試被捕。

昨天警方控告楊明（本名林明樂）三項罪名，案件將於11月6日上午東區裁判法院提堂。

【我家無難事】黃嘉樂預告跟楊明hehe　讚莊思明大方不信會監視男友

近年楊明多次扮演警察。（取自楊明IG）

【隔空罵戰】楊明跟美少女拍戲疑惹正印呷醋　許芯悅爆喊呼冤莊思明發火還擊

當日楊明駕駛的平治私家車沿馬己仙峽道落山，途至近玫瑰別墅對開一個左彎位時，突然失控越過雙白線，撞向防撞欄後，再衝前約60米，撞毀一個交通指示牌，右邊車頭鏟上逾80年歷史的戰前石壆。

警員趕至現場，楊明報稱不適要由兩名警員扶上救護車，但拒絕酒精呼氣測試被捕。

昨日，警方表示控告39歲姓林男子（楊明本名林明樂）三項罪名，當中包括拒絕提供血液樣本以作化驗、門窗玻璃透光度不足和不小心駕駛。

女友莊思明不離不棄。（取自楊明IG）

【涉嫌醉駕】楊明駕車出意外拒做酒精呼氣測試被捕　入行以來屢涉醉駕及刑毀

楊明犯事早有前科，2005年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，楊明則睡在車中，接受酒精測試時證實超標後被捕，之後判罰款7000元及停牌1年。

05年楊明因醉駕判罰款7000元及停牌1年。（取自楊明IG）

另外，在2006年，楊明在夜店襲擊保安員而被判守行為，可惜在守行為期間，他帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果為由破壞店內物品，後來判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3880元。

後來，他修心養性改過，漸獲不少演出機會並逐步成為男一，在2019年《鐵探》演Matt Sir備受矚目。他現在正忙於TVB劇集《我家無難事》的拍攝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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