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【新冠藥物】委內瑞拉稱成功研發抗新冠藥物　總統：100%消滅病毒並無毒副作用

健康 10:17 2020/10/28

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委內瑞拉稱成功研發抗新冠藥物。

全球新冠肺炎疫情持續，各地科學家正急速研發疫苗。其中，委內瑞拉總統就馬杜羅（Nicolás Maduro）就宣佈，委內瑞拉科學家經6個月研究，已成功分離出一種抑制新冠病毒的分子，可製成100%消滅新冠病毒且無毒副作用的藥物，將送往WHO評估。

委內瑞拉科學研究所圖片。

據《彭博》等外媒報道，馬杜羅於星期日在國家電視台露面時指，委內瑞拉科學研究所經過6個月研究，成功分離出一種抑制新冠病毒的分子，經實驗證明可100%消滅新冠病毒，並將送往世衞審批。據了解，該藥是以能治療C型肝炎、人類乳突病毒（HPV）、伊波拉等病的分子「DR10」為基礎，活性成分為熊果酸的衍生物，對人體無毒。研究成果也獲得了該國科學家和專家的證明。

馬杜羅又稱，一旦獲得世衞批准，委內瑞拉將開始大規劃生產這種藥物，並向世界推廣。

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責任編輯：羅嘉欣

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