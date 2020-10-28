【恐怖僱主】掌摑扯頭髮耳仔惡行全程被攝錄　菲律賓駐巴西大使涉虐打女傭候查

▲ 菲律賓駐巴西大使毛羅涉嫌虐打一名5旬女傭，被召回菲律賓接受調查。

僱主虐待外傭的事件時有發生，近日菲律賓駐巴西大使毛羅（Marichu Mauro）就涉嫌虐打一名5旬女傭， 閉路電視畫面記錄了她一連串惡行，包括掌摑、拉扯頭髮及耳朵。毛羅已被召回菲律賓接受調查，女傭亦已離開巴西，回國協助調查。

多次虐打5旬菲傭

據巴西新聞網站「G1」報道，菲律賓駐巴西大使毛羅於2018年到巴西任職，她同時也是菲律賓在哥倫比亞、圭亞那、蘇利南和委內瑞拉的代表。毛羅居於巴西利亞大使館後的大使官邸，閉路電視攝錄了她對51歲菲律賓籍的女傭長期施暴。

▲ 毛羅出手掌摑女傭。（影片截圖）

據知大使官邸一名職員看到毛羅疑虐打女傭的畫面，因而與另一名職員開始查看其他畫面，結果發現女傭幾乎每周都遭到毛羅粗暴對待。

從閉路電視畫面可見，3月12日毛羅看來與女傭發生爭執，她出手掌摑女傭、拉扯頭髮，後來因為有人開門進入官邸，毛羅為免被人發現才停手。之後在8月19日的閉路電視畫面中，女傭似乎在修理官邸的門，當她蹲下工作時，毛羅卻拉扯她的耳朵。

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至少長期施暴7個月

直至10月15日的另一段閉路電視畫面，毛羅試圖對女傭動手，嘗試用力扯掉女傭的口罩。可見女傭至少在7個月期間，多次遭毛羅施暴，畫面片段顯示她曾掩著受傷位置，疑似獨自難過落淚及拭淚。

▲ 毛羅（左二）於2018年到巴西出任菲律賓駐巴西大使。（圖片來源︰「Philippine Embassy in Brazil」fb）

事件曝光後，菲律賓外交部長陸辛（Teddy Locsin Jr.）於社交媒體指出，毛羅應立即回國，解釋對其一般事務工作團隊的虐待行為。其後菲律賓外交部在一份聲明中交代，毛羅被召回菲律賓，並正在接受調查，而女傭現時已返回菲律賓協助調查。

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責任編輯︰王明芳