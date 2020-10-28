【開心速遞】《愛回家》大小姐體驗扮神鵰之苦　林淑敏讚李偉健零怨言夠專業【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的「大小姐」林淑敏大讚「Terry」李偉健演出業。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》每晚為觀眾送上歡樂，最近扮演鵰兄的「大小姐」林淑敏體驗過「Terry」李偉健之前的經歷，林淑敏大讚李偉健毫無怨言，並表示他值得獲取一個最佳非人類角獎。

飾演Terry的李偉健劇內外都喜愛演戲，他偶爾於劇中非人類角色，並需要換上雞或鵰的服裝，縱然十分焗促但也專業地完成演出。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做 林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

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【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做 林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

林淑敏於社交平台貼出幕後花絮照，並表示：

原來做鵰唔容易㗎！入面好熱，無乜空氣。難得Terry做左咁耐，一句怨言都無 #最佳非人類角獎 細佬係實至名歸。

#愛回家之開心速遞 #我的替身家姐 #同事很有愛 #謝謝您們

李偉健較早前曾貼出扮演動物的拍攝花絮照，熱愛演戲的他為了演出不怕苦，更獲得觀眾愛戴。

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《開心速遞》Terry畫畫捱過演藝低潮期 李偉健自嘲生存能力像曱甴【有片】

昨晚（10月27日）播出的《開心速遞》第1041集「我的替身家姐」，劇情講述大小姐被Terry誤會後，被迫與他分離；她和KC特地往片場探望Terry，發現他向尚善（滕麗名飾）虛心請教，還為此人與她鬧翻，大小姐悲憤而去。

安仔（周嘉洛飾）發現Terry視尚善如同自己的姐姐，亦懷疑Terry失去大小姐後找自己作代替品，遂想藉此關係向大小姐報復，故意在大小姐面前與Terry裝作姊弟。

因應劇情需要，林淑敏和歐瑞偉分別扮演鵰兄和熊人，換上所需的戲服落力地拍攝。