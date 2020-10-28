  • 27°C
香港時間 : 20201028日 (週三) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》大小姐體驗扮神鵰之苦　林淑敏讚李偉健零怨言夠專業【有片】

娛樂 11:26 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

TVB劇《開心速遞》的「大小姐」林淑敏大讚「Terry」李偉健演出業。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》每晚為觀眾送上歡樂，最近扮演鵰兄的「大小姐」林淑敏體驗過「Terry」李偉健之前的經歷，林淑敏大讚李偉健毫無怨言，並表示他值得獲取一個最佳非人類角獎。

飾演Terry的李偉健劇內外都喜愛演戲，他偶爾於劇中非人類角色，並需要換上雞或鵰的服裝，縱然十分焗促但也專業地完成演出。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

林淑敏於社交平台貼出幕後花絮照，並表示：

原來做鵰唔容易㗎！入面好熱，無乜空氣。難得Terry做左咁耐，一句怨言都無 #最佳非人類角獎 細佬係實至名歸。
#愛回家之開心速遞 #我的替身家姐 #同事很有愛 #謝謝您們

李偉健較早前曾貼出扮演動物的拍攝花絮照，熱愛演戲的他為了演出不怕苦，更獲得觀眾愛戴。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《開心速遞》Terry畫畫捱過演藝低潮期 李偉健自嘲生存能力像曱甴【有片】

昨晚（10月27日）播出的《開心速遞》第1041集「我的替身家姐」，劇情講述大小姐被Terry誤會後，被迫與他分離；她和KC特地往片場探望Terry，發現他向尚善（滕麗名飾）虛心請教，還為此人與她鬧翻，大小姐悲憤而去。

安仔（周嘉洛飾）發現Terry視尚善如同自己的姐姐，亦懷疑Terry失去大小姐後找自己作代替品，遂想藉此關係向大小姐報復，故意在大小姐面前與Terry裝作姊弟。

因應劇情需要，林淑敏和歐瑞偉分別扮演鵰兄和熊人，換上所需的戲服落力地拍攝。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】
18:20 2020/09/08
【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】
【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】
18:21 2020/09/08
【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】
《開心速遞》Terry畫畫捱過演藝低潮期 李偉健自嘲生存能力像曱甴【有片】
11:24 2019/01/16
《開心速遞》Terry畫畫捱過演藝低潮期 李偉健自嘲生存能力像曱甴【有片】
李偉健 林淑敏 開心速遞 電視劇 TVB 演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡