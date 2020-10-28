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【零食推介】Pocky推兩款全新日本直送新口味　特濃朱古力餅乾條+香烤牛奶百奇餅乾條10月尾開賣

休閒消費 10:58 2020/10/28

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Pocky推出兩款新口味。

Pocky 10月下旬特別推出「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」以及期間限定「Pocky Tasty香烤牛奶百奇餅乾條」，為慶祝每年11月11日的Pocky Day，分享快樂幸福。

全新日本直送「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」及「Pocky Tasty香烤牛奶百奇餅乾條」。（圖片由Pocky提供）

日本全新推出的「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」，脆脆的餅乾棒外鋪滿一層厚厚的朱古力，濃郁的朱古力味充斥口腔，幸福感滿滿，包裝設計充滿冬日感覺，季節限定發售！

而「Pocky Tasty香烤牛奶百奇餅乾條｣則採用上等可可豆製成，黃金朱古力比例更可口濃郁；餅乾條更100%使用全麥粉，亦可在攝取膳食纖維的同時令口感更鬆化不黏牙！香脆餅乾棒加入發酵牛油、Roast Milk及朱古力，入口即能親嚐雙重滋味，Pocky迷絕不可以錯過！

全新日本直送「Pocky冬日限定版特濃朱古力餅乾條」及「Pocky Tasty香烤牛奶百奇餅乾條」，10月下旬於各大超級市場、便利店及零售店發售。

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責任編緝：王芷瑩

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