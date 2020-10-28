【揚威國際】溫家偉往新加坡發展即奪獎　大隻仔揚威釜山影展：沒後悔離開TVB

▲ 大隻仔溫家偉無綫浮沉十年，離巢往新加坡發展即奪國際獎項。

「大隻仔」溫家偉於2008年參加香港先生競選入行，在TVB效力10年後決定離巢，現於香港及新加坡兩地發展。最近他憑參演的新加坡劇集揚威國際，於「第25屆釜山國際電影節」奪得最佳亞洲電視劇獎。

現年33歲的溫家偉於美國長大，2008年回流香港參加香港先生競選後，憑健碩身形和陽光笑容而獲得「大隻仔」的稱號。不過，他在TVB發展10年卻未獲重大發揮機會，起初溫家偉於明珠台擔任天氣主播，後來主力被派往綜藝節目組，偶爾在劇集演配角。

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▲ 溫家偉於《Last Madame》中飾演Harry一角。（instagram圖片）

溫家偉未受大台重用

溫家偉曾於訪問中透露，因參加港男讓他發現自己想要往演員道路發展，雖然在TVB多年接演過數十部劇集，但角色不太顯眼。

直到他接近離巢時，才有戲份較重的角色，比如在《法證先鋒IV》演小丑殺手。

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外闖往新加坡發展

離開TVB後，溫家偉曾於自家YouTube頻道上透露，當年因衣著太性感遭公司叫停工作，最後因與無綫的發展意向不同，決定離巢發展赴新加坡發展。

早於離巢前，他已在當地接拍過劇集，直到正式前往新加坡發展後，接演了電視劇《Last Madame》。

溫家偉於《Last Madame》演新加坡女演員Fiona Fussi的未婚夫Harry，有不少重要戲份，該劇是新傳媒電視首套「18禁」劇集，推出後更打破多個當地收視紀錄。

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近日劇集再次報捷，《Last Madame》於「第25屆釜山國際影展」奪得「最佳亞洲電視劇獎」，溫家偉離巢後首次參演新加坡劇集，便能奪得國際獎項，非常值得慶賀。

溫家偉接受傳媒訪問直言未有後悔離開TVB，但同時亦感謝舊公司的裁培，才有今日的自己。

現居新加坡的他表示已習慣當地生活，又表示因英文是他的第一語言，所以在當地閱讀劇本相對較得心應手。

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