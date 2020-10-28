【新冠肺炎】食肆與限聚令限制人數不一　陳肇始：不認為兩者邏輯不一致

▲ 食物及衞生局局長陳肇始指不同放寬限制是邏輯不一致 。（資料圖片）

政府由本周五（30日）起，放寬部分社交距離措施，其中食肆最多可以6人一枱，酒吧、夜店或夜總會最多可4人一枱，惟公眾場所則維持4人限聚令，兩者限制的人數不一，有專家更則直斥此決定難以理解。

食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）於《千禧年代》指，不認為兩者的人數限制邏輯不一致，因室內及戶外有不同風險。她提到防疫措施需要張馳有道，整體是不希望有太多人群聚集，也需要逐步去調整措施。

而被問到在最新限聚令下，6人在食肆用膳後，是否需要分批離開，避免觸犯限聚令，陳肇始回應指，如果6人一同離開餐廳，在街上聚集短時間後各自離開，正常來說不會有問題，但若果眾人及後在街上逗留，就可能違反限聚令。她又稱，相信大家都是理性，執法時也會講道理。

呼吸系統專科醫生梁子超昨日（27日）回應TOPick指，疑為何較高風險場所的防疫規定就放寬，低風險就不放寬，詳情即睇：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎