【繼續美麗】劉德華相隔兩年推出新廣東歌　華仔盼透過歌曲傳遞正能量【有片】

▲ 劉德華推出全新廣東歌《繼續美麗》。（滾動工作室提供）

相隔兩年，天王劉德華再度推出廣東歌《繼續美麗》，華仔早前為《繼續美麗》拍MV。劉德華在9月網上舉行的《愛的連線生日會》上，已率先獻唱《繼續美麗》，歌迷反應熱烈，歌曲充滿正能量，如「驟晴驟雨怎去預計 讓那些得與失擦肩走過 注定誰更美麗 自由自愛不要自閉 苦過別再提 莫再提 我笑著放低」。

劉德華創作《繼續美麗》的初衷，就是希望透過歌曲傳遞正能量：「一直很想製作廣東歌，這首歌大概一年前來到我公司，聽後覺得好溫暖，有很強家的感覺，於是好想寫一隻關於家庭的歌，可以寫給我父母、老婆、女兒，但寫吓寫吓就覺得可以跟所有人分享這歌，也希望帶家庭的溫暖、社會上的正能量給大家，讓大家在沒事無聊的時候哼和唱，家庭樂、朋友樂都適合。」

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▲ 劉德華早前為《繼續美麗》拍MV。（滾動工作室提供）

至於這首歌會否來個大合唱版，與大家透過歌聲將正能量發放？華仔說：「剛開始的時候，希望跟很多小孩一齊唱，但如果你們喜歡的話，可以告訴我，所有藝人、朋友都可以，我跟公司安排一下，大家一齊唱，開開心心。」

因為疫情關係，華仔近月甚少與工作人員一切開工，今次拍攝MV與熟悉的工作人員重聚非常高興：「2020年可能有好多事發生，跟工作人員都好少見面，今日見返咁多，又真是『大大細細』，希望每個人由這刻開始愈來愈開心，大家做返大家開心鍾意做的事，一起感覺這首歌的溫暖，我希望大家『繼續美麗』！」