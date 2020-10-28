【環保時裝】UNIQLO首推再生羽絨外套　收集62萬件舊羽絨重用物料創造新生命

▲ 整個系列RE.UNIQLO的再生羽絨系列暫時只有一款羽絨外套，走男女合穿的中性款式。

保護地球，人人有責，而作為破壞地球生態其中一個最重要的元兇各大fast fashion品牌，正所謂發財立品，近年都開始積極投入進行舊衣回收和環保設計，剛剛UNIQLO下星期推出的再生羽絨（RE.UNIQLO）系列，就是最好的例子，整件UNIQLO再生羽絨取材自過往收集回來的舊羽絨製造而成。

由2006年開始，UNIQLO在店舖展開一個名為「全商品回收計劃」，在每間店舖內設有舊衣收集箱，供市民將不再穿著的UNIQLO舊衣回收後循環再造。而去年9月開始，在日本更展開舊羽絨回收計劃，結果在短短數月已收集超過62萬件舊羽絨褸，數量驚人。

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而為了貫徹持續發展和環保這個意念，UNIQLO的藝術總監Christopher Lemaire開始著手研發再生羽絨的可能性，將這62萬件羽絨褸內的羽毛和羽絨全部抽出，然後進行清潔消毒、此外，在生產過程中，更達至減少廢物、碳排放和資源耗損，目的是希望將舊衣物賦予一個全新價值。

整個系列RE.UNIQLO的再生羽絨系列暫時只有一款羽絨外套，走男女合穿的中性款式。與此同時，UNIQLO更希望在今年秋季起在全球擴展羽絨回收計劃活動，貫徹品牌承諾與世界各地的顧客攜手帶來更可持續的羽絨商品。

留意的是這件再生羽絨系列暫時只在UNIQLO銅鑼灣旗艦店和品牌的官方網址內有售，大家可不要在其他店舖內撲過空。

記者：何偉雄