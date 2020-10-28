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【新冠肺炎】許樹昌稱室內外限聚人數不平衡　兩者應一致免混亂　

社會 11:18 2020/10/28

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許樹昌指，食肆每枱人數上限與限聚令人數不平衡，認為兩者應一致，避免市民感到混亂。（資料圖片）

政府周五（30日）起放寬食肆每枱人數上限至6人，但4人限聚令仍然維持。政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫情相對緩和可作少許放寬，惟食肆每枱人數上限與限聚令人數不平衡，認為兩者應一致，避免市民感到混亂。

許樹昌今早（28日）在一個電台節目表示，室內空氣較不流通，6人在餐廳不戴口罩進食傾談，風險會一定較4人戴口罩在食肆外等位高。他又指，專家與政府開會只談及原則，執行細節由官員落實，但今次放寬人數與專家無關。

他又提到，酒吧要小心處理現場表演，認為戴口罩及隔板有一定保護作用，呼籲樂手和歌手遵守防疫指引，應在台上表演，避免逐枱表演。 他又指，放寬措施後14天後出現爆發，政府或會考慮再收緊。

對於政府就強制檢測開展法律基礎工作，許樹昌指，若出現的士司機、貨櫃碼頭等爆發群組，以及高危地區等，應該作強制檢測，可迅速找出患者，避免他們在社區遊走；如果市民出現呼吸道徵狀，但拒絕檢驗，在公共衞生角度亦應強制檢測。他強調，目前應付疫情大流行，醫生亦要負上公共衞生責任。

機管局開始試行快速檢測試驗計劃，許樹昌指，該儀器與英國倫敦機場使用的相同，均可以測試深喉唾液、鼻腔或咽喉樣本，可以在半小時至一小時有結果，較目前提交實驗室最少要兩三小時快。

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責任編輯：陳子謙

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