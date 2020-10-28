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【木棘証人】《東張西望》黃穎君產後客串演羅子溢太太　Burmie自愧狀態未如理想：可以更好

娛樂 12:14 2020/10/28

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黃穎君產後首拍劇集《木棘証人》。

因擔任《東張西望》主持而為人熟悉的藝人黃穎君（Burmie）去年榮升媽媽，育有一子。黃穎君在懷孕時，更在未有告知劇組的情況下拍劇集《降魔的2.0》飾演龍貓嫂，非常敬業。

黃穎君產前產後工作未停步，繼續主持《東張西望》外，還參演劇集，現正播出的《木棘証人》正是她產後演出的第一套劇集。

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黃穎君在劇中客串做羅仲謙的老婆。（ Instagram圖片）

自愧產後狀態不理想

黃穎君在《木棘証人》客串演羅子溢（原名羅仲謙）的太太，可是她自覺當時未有以最佳狀態演出感自愧，在IG寫道：

產後復出的第一齣劇，也是我情緒、狀態未回復的期間，更是我對自己最不滿意的時候。

可以更好，當然，從來都可以更好。好似差不多出場了，以前無論大大小小的角色，一定會睇播出，睇整體氣氛、配合、融入，檢討、改善，今次真的卻步了，對不起一齣好劇。

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黃穎君在《東張西望》做主持。（ Instagram圖片）

不過，她又指《木棘証人》的焦點都在韋家雄及羅仲謙身上，連家人都大讚：「謙謙真係好靚仔！」

Burmie又再貼出當日拍《木棘証人》時的發文，提醒自己曾有最差的一次表現，並在以後都不可重複犯錯。

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【木棘証人】韋家雄首當男二獲好評　綠葉王：即使幾句對白都要好好去演

懷孕接拍《降魔的2.0》

黃穎君在2012年參加香港小姐選舉出道，雖然落選但仍加入TVB，先在娛樂新聞台任主持，現時主力做《東張西望》。

黃穎君在拍攝《降魔的2.0》時已懷孕。（ Instagram圖片）

除做主持，Burmie亦有接拍劇集，更在懷孕期，而未有告知劇組的情況下拍攝《降魔的2.0》的龍貓嫂一角。而該劇在播出後，Burmie的演技亦被大讚及受到觀眾注目。

工作外，Burmie不忘自我增值，除修讀香港中文大學的社會學文學碩士，亦有進修演技及修讀創意電影編劇課程。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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