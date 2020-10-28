【流感疫苗】男子打流感針後10天命危　台灣列副作用+5類人不宜接種

▲ 台灣衛生福利部疾病管理署指有5類人不宜接種流感疫苗。

接種流感疫苗之前，也要看身體狀況是否適合。台灣台中市一名51歲男子今個月接種流感疫苗10天後，陸續出現手腳麻痺、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸急促等症狀，需送院治理，被診斷為罹患「格林-巴利症候群」（Guillain Barre Syndrome, GBS）。家屬表示該男子身體健朗，沒遺傳疾病，不能接受健康的人注射疫苗變成這樣。台灣衛生福利部疾病管理署列出接種後可引發的副作用，並指有5類人不適宜接種。

台中市衛生局局長曾梓展表示，該名林姓男子10月10日接種流感疫苗，之後2天還與家人去爬合歡山。惟至10月19日，他感覺身體異常，翌日症狀加劇，感到手腳麻痺、四肢乏力、聲音沙啞、吞嚥困難、自律神經失調、呼吸急促這些症狀，送院後被診斷為罹患罕見的「格林-巴利症候群」，病因不明，需入住加護病房，一度命危。

不宜接種流感疫苗人士

根據台灣衛生福利部疾病管理署（疾管署）的資料，有5類人不適宜接種流感疫苗：

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另外，已知對疫苗的成份過敏者、注射後曾出現嚴重不良反應者，疾管署也不建議接種。當局提醒，接種後應在附近稍作休息，觀察至少30分鐘，身體無恙後才離開。至於使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，接種後要於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

不良反應及副作用

疾管署指，流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，故不會因為接種流感疫苗而感染流感。當局列出注射流感疫苗有機會出現的不良反應、副作用：

1.以下症狀一般在1至2天內自然恢復：

注射部位疼痛、紅腫

少數人全身有輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等

2.嚴重副作用（極少發生）：

出現立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況，臨床表現包括：呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等。

若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

3.其他曾被零星報告過的不良反應

神經系統症狀，如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的GBS等

血液系統症狀，如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等

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責任編輯：羅嘉欣