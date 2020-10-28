【請槍考試】疫情帶旺請槍代考做功課　中大生呻：勤力嗰班讀極都係B Range

▲ 疫情停課帶旺請槍代考做功課生意，中大學生呻勤力讀書成績只得B Range。

受新冠肺炎疫情影響，香港政府在今年初宣佈停課，避免影響學生學習，不少學校採用網上授課。然而，網上授課卻助長學生請槍代考、做功課的歪風。日前，有網民於社交媒體發帖，指有同學請槍做功課並獲得滿分，及後有其他學生投稿，控訴請槍做法對努力讀書的學生不公平。

有網民於Facebook專頁「CUHK Secret」投稿，帖文寫著短短兩句話，

請槍都請好啲啊，新亞嘅同學。利申：Send咗畀工程學院。

而帖文亦上載一張相片，顯示一個專門提供代做功課、代考試的IG賬號，圖中有版主與客戶的對話截圖，更顯示版主幫學生完成功課後獲得滿分，籲有意請槍幫忙做功課的同學盡早聯絡。而該賬戶以「代做大中小學功課」、「代考試」等字眼作為招徠，更指明槍手是海外留學的畢業生、甚至擁有三大學士及碩士學位，完成IES（獨立專題探究）、FYP（畢業論文）及SBA（校本評核）不是問題。

不過，有眼利的網民發現，截圖除了顯示同學的功課獲得100分滿分，更寫著學生的學生編號，間接指出請搶學生的身份，投稿學生已向學校的工程學院舉報。

對努力讀書學生不公

及後，有其他學生投稿及上載相片，指近年代做功課的服務增多，疫情下更出現代考試的情況，直指網上考試的漏洞多，

Check學生證又影住個樣同部電腦都照可以請槍，勤力讀書嗰班學生讀極都係得個B Range。

請槍學生獲獎學金

另外，有學生發帖表示，有能力金錢的學生請槍代考試，對真正努力讀書的同學不公平，贊成回校考試，他消極地說，

個世界係咁，有錢可以做好多嘢，有入嚟U學嘢嘅人，又有入U為張紙嘅人，自己學到嘢咪算囉。

更網民有指有身邊的同學成績突飛猛進，更獲得學校的獎學金，而他努力讀書卻落選，對事件感到非常不滿。

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責任編輯︰王明芳