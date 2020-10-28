【感動時刻】先天性心臟病女兒奇蹟重生　攝影師暖爸逾萬張照片記錄生命歷程【多圖】

▲ 暖爸以鏡頭記錄女兒的成長歷程。

不少父母都會用照片來記錄孩子的成長，日本攝影師兼黑帶柔術大師石川祐樹，育有一名患先天性心臟病的女兒，初生的女兒一度在手術中心臟停頓，最後卻奇蹟存活。石川祐樹形容女兒為重生的女孩，多年來一直以鏡頭記錄女兒的成長歷程，當年插滿喉躺在病床的女兒，如今已長成亭亭玉立的少女。

▲ 石川是攝影師，同時亦是武術家。（Yuki Ishikawa Photography facebook圖片）

現年45歲的石川祐樹，在2009年誕下大女麻優，麻優患有先天性心臟病，出生翌日就被送往東京大學附屬醫院的NICU，醫生告知，女兒必須在3歲前進行3次手術才能活下去。

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記錄女兒重生

首次手術期間，石川祐樹形容，那是人生中最長的一天，一想到女兒小小的心臟要被手術刀插入，就覺得很痛苦，但他只盼女兒能活下來。手術原本順利進行，沒想到情況突變，女兒的心跳和血壓突然變為零，石川夫婦非常悲痛，以為女兒夭折。

不過，醫生再次開刀，直接按壓女兒的心臟，麻優的心臟又再有微弱的跳動。石川祐樹相當感動，他提及，在基督教裡，蝴蝶象徵復活重生。

今日，你這個重生的女孩，在父親身邊繼續飛舞。

▲ 石川透過鏡頭記錄女兒成長。（Yuki Ishikawa Photography facebook圖片）

石川祐樹表示，女兒的心臟病是無法治癒，因此每一天都是恩賜，他可以做的就是盡力讓女兒的每一天都充實快樂。他為女兒拍攝了一輯名為「蝴蝶」的照片，並將相片結集出版成攝影集《蝶々の心臓》（Butterfly Heart），記錄女兒走過死亡重生，當中部分照片更看到女兒胸口的傷疤。

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其後，石川夫婦再誕下一名兒子，他持續在社交平台更新女兒和兒子的生活日常。當年在躺在醫院虛弱的女兒，如今已經11歲，石川鏡頭下的女兒充滿少女味，其清澈的雙眼仿佛在述說著自己不平凡的生命。而她和弟弟的互動亦溫馨甜蜜，可見兩姊弟感情要好。

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責任編輯：王明芳